“اوعى تشيل هم مصاريف رمضان” 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 سجل واقبض من أقرب ATM

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن انتشر الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والشروط التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة……

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في منحة 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والتي يترقبها عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين وغلاء الأسعار ، وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت عن منحة العمالة الغير منتظمة للمرة الأولى خلال عام 2020 مع بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك للعمال الذين تأثر دخلهم بقرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة القوى العاملة أنه لا صحة لما يتردد خلال الأيام الأخيرة بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وأن الأخبار التي يتم تداولها غير صحيحة بالمرة، وشدد وزير القوى العاملة على عدم التعامل مع أي رسائل مجهولة المصدر والتي بدأت تتردد على هواتف المواطنين والتي تزعم حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة، مؤكداً أن هذه وسيلة جديدة من وسائل النصب والاحتيال ولا داعي للتعامل مع هذه الأشخاص.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأكد وزير القوى العاملة أنه في حالة فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ، سوف يكون هذا من خلال رابط الوزارة واتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

ادخل الرقم القومي والإسم الرباعي للمواطن ورقم الموبايل.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

في حالة قبول الطلب سوف يتم ارسال رسالة على الموبايل المسجل في الطلب مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة، على أن يكون رقم الراسل “2030”.

ما هي شروط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة 2024