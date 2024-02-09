أحداث الاثنين القادم 12 فبراير بيس eFootball 2024 موبايل بكجات epic خرافية وعودة باكات osn مرة أخرى

بكدجات مجانية صامويل ايتو كوينز بيس اي فوتبول تتسم لعبة بيس اي فوتبول بعدد هائل من المميزات التي ساعدت في حصولها على مكانة مميزة بين باقي الألعاب الرياضية نظراً لما تضمه من أندية ودوري أبطال أوربا بالإضافة إلى الفرق المختلفة من كل أنحاء العالم ليتمكن المستخدم من اختيار فريقه الخاص، والتنافس به لهذا تعمل اللعبة على ضم أكبر عدد من الفرق، واللاعبين المتميزين في كرة القدم من خلال بكدجات يمكن الحصول عليها بطرق مجانية، ومدفوعة.

بكدجات مجانية صامويل ايتو كوينز بيس اي فوتبول

يبحث عدد كبير من المستخدمين عن البكدج الذي يضم اللاعب صامويل ايتو بسبب المميزات الرائعة التي يمتلكها في اللعبة، وعلى أرض الواقع كما أنه يتميز بالسرعة الكبيرة التي تساعد في إحراز الأهداف بسهولة لاسيما يضم البكدج اللعب المتميز ديفيد فيا بشكل متألق، وجذاب فكل لاعب منهم يمتلك موهبة تميزه عن الآخر، وغيرها الكثير من الفرق، والأندية التي يمكنك استخدامها داخل التطبيق.

كيفية الحصول على كوينزات مجانية داخل لعبة بيس

قامت الشركة بعمل بعض الطرق المجانية التي تمنح بها اللاعبين كوينزات مجانية بدون دفع أي مبالغ مالية فيمكنك تجميع حوالى 250 كوينز أو أكثر خلال الأسبوع الواحد فقط كل هذا بطرق شرعية لا تتطلب منك استخدام أي مواقع أو منصات مهكرة كل هذا بواسطة الذهاب إلى متجر جوجل بلاي أو آب ستور، والتأكد من أن النسخة المتوفرة لديك من اللعبة هي النسخة الحديثة التي تضم البكدجات، واللاعبين الجدد فيجب الدخول، والتسجيل داخل التطبيق يومياً لتحصل على ثلاثين أو خمسين كوينز مجاني في كل مرة تسجل بها.

هل تعمل لعبة بيس على أجهزة البلايستيشن

حصلت اللعبة على تحديث كامل في الرسومات كذلك الجرافيك الذي تضمه كما أنها تعمل على أجهزة الكمبيوتر، والهواتف الذكية كذلك أجهزة البلايستيشن حتى بعد التحديث الجديد للتطبيق.