نسبة النجاح 96%.. إليكم طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 عبر رقم الجلوس

يترقب آلاف طلاب الأزهر الشريف بفارغ الصبر إعلان نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام 2024، حيث يمكن الاطلاع عليها بواسطة رقم الجلوس والاسم في أي وقت خلال هذا الأسبوع، حيث تم الانتهاء من تصحيح الأوراق من قبل لجان التصحيح، ومن المتوقع بعد ذلك متابعة وتدقيق النتائج وفقاً للمعايير المعتمدة قبل تأكيدها من مشيخة الأزهر ونشرها على موقع بوابة الأزهر للنتائج، يتم ضبط هذه العمليات وفقاً للإطار الزمني المحدد من قبل المناطق الأزهرية بتوجيهات من شيخ الأزهر.

كيف يتم حساب نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024؟

فيما يلي توزيع درجات نتائج الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني:

اللغة العربية: 50 درجة.

القرآن الكريم: 50 درجة.

الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

الرياضيات: 50 درجة.

العلوم: 25 درجة.

التربية الدينية: 50 درجة.

اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

يجب الإشارة إلى أن إجمالي مجموع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2024 هو 550 درجة، حيث يبلغ مجموع درجات الترم الأول 275 درجة بينما يبلغ مجموع درجات الترم الثاني 275 درجة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 برقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي النقر على الزر المخصص لـ “المرحلة الدراسية” تحديد الصف وهو السادس الابتدائي إدخال بيانات الطالب في الحقول المخصصة تسجيل رقم الجلوس في الأسفل النقر على زر عرض النتيجة الظاهر في أدنى الصفحة

بعد لحظات قليلة، ستظهر صفحة جديدة تحتوي على تفاصيل الدرجات، مع أطيب التمنيات لكم بالتفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2024

تم الإعلان رسمياً عبر وسائل الإعلام عن الانتهاء من تصحيح نتائج الصف الثالث الابتدائي والإعدادي في الأزهر الشريف، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الابتدائية 96,92%، بينما سجلت نتائج الشهادة الإعدادية نسبة نجاح تبلغ 80,93%، جاء هذا الإعلان خلال النهار الرابع من الأسبوع، بعد اعتماده رسمياً من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وقدم الوكيل التهاني لجميع الطلاب وأولياء الأمور، مثنياً على الجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب خلال فترة الدراسة، وحثهم على مواصلة التفوق والتميز في مسيرتهم التعليمية.