ابسط يا عم.. جدول المرتبات الجديد 2024 لجميع الموظفين بالزياده الجديده الحق شوف حسابك

بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في صباح يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2024 بإصدار عدد من القرارات الحاسمة بتنفيذ أكبر مجموعة عاجلة اجتماعية الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدني لأجور الموظفين بمعدل 50% ليصل الحد الأدنى للمرتبات ستة آلاف جنيها كل شهر.

جدول المرتبات الجديد 2024

حسب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيهية وبعد إرشاد الحكومة برفع مرتبات العاملين بالهيئات الحكومية الاقتصادية، يتم صرف أجور الموظفين بالقطاعات الحكومية بالزيادة الجديدة، اعتبارًا من استهلال شهر مارس المقبل لعام 2024، وطبقًا لما جاء في قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي هذه الزيادة تأتي بحسب الدرجة الوظيفية بحد أدنى يتراوح بين 1200:1000جنيهًا كل شهر، حيث يضمن جدول المرتبات الجديد 2024 بعد الزيادة كما موضح بالجدول خلال موقعنا بالسطور التالية.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة 2024

مرتبات الدرجة الوظيفية المتاحة بعد الزيادة الجديدة تعادل 12200 جنيه.

مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة تعادل 10200 جنيه.

مرتبات درجة المدير العام بعد الزيادة تعادل 9200 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة تعادل 8200 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة تعادل 8000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة تعادل 7000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة تعادل 6500 جنيه.

مرتبات الدرجة السادسة بعد زيادة 6000 جنيه.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام 2024

بالجدول السابق وضحنا لكم مرتبات العاملين الزيادة الجديدة التي أشادت بها الحكومة المصرية، و وزارة المالية، والقرارات التي وضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي 2024 والتي تتمثل في التالي: