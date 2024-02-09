ماتش النهائي ببـلاش.. نـزل تردد قناة الرابعة العراقية لمتابعة مباراة الاردن وقطر مجانا بدون تشفير

تردد قناة الرابعة العراقية من الترددات المهمة التي يريد الحصول عليها الكثيرين من محبي ومشجعي الساحرة المستديرة، حيث أن القناة تبث المباريات والأحداث الحصرية الرياضية بجودة عالية في الصوت والصورة وبتقنية HD وذلك على مدار اليوم 24 ساعة بدون انقطاع، على نطاق الشرق الأوسط التي نالت على شهرة كبيرة فيه، فأصبحت من أنجح القنوات الرياضية كما تمكنت من الانتشار في نطاق واسع خلال فترة زمنية وجيزة، كما أنها تمتلك حقوق بث أهم المباريات الآسيوية والعربية وكذلك المباريات الإفريقية.

تردد قناة الرابعة العراقية

ابرمت قناة الرابعة العراقية إتفاق مع مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية لمدة عامين، حيث مكنت هذه الاتفاقية القناة من بث جميع البطولات التي تمتلكها مجموعة بي إن سبورتس عبر قناة الرابعة الرياضية حصريًا داخل دولة العراق، كما أتمت القناة أيضا إتفاق رعاية مع نادي ديالى الرياضي فى شهر أكتوبر لعام 2023، حيث ستكون شبكة نجوم الرابعة الراعي الرسمي لنادي ديالي لمدة موسمين بدءاً من الموسم القادم.

البرامج التي تعرضها قناة الرابعة العراقية

تقوم القناة بعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج الرياضية التي يتابعها الجمهور الكروي ومن هذه البرامج:

برنامج صوت الملاعب.

وكذلك أيضاً برنامج ستوديو الأطباء.

كما تعرض برنامج حلقة وصل.

بالإضافة إلي برنامج شكو ماكو.

ومن ثم تعرض برنامج شبابنا.

وهناك أيضاً برنامج نقطة الصفر.

وتعرض برنامج صباح الرابعة.

وكذلك برنامج بين الناس.

تردد قناة الرابعة العراقية على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة الرابعة العراقية على الجهاز الخاص بالمشاهد ومتابعة المباريات والأحداث المهمة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية: