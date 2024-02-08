مصرف ليبيا .. رابط منصة حجز العملة الاجنبية وشروط حجز العملة عن طريق المنصة

أعلن البنك المركزي الليبي عن إمكانية حجز العملات عن طريق المصرف، فهي خدمة جديدة تسمح لك بشراء العملات الأجنبية قبل سفرك بسعر محدد، كما يمكنك حجز العملات عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول، أو عن طريق المنصة التي أطلقها المصرف على الإنترنت، حيث تتوفر مجموعة واسعة من العملات للاختيار من بينها، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة حجز العملة، شروط الحجز.

شروط حجز العملة عن طريق مَصْرِف ليبيَا الركزي

يمكنك حجز العملة من مَصْرِف ليبيَا المركزي إذا توافرت فيك الشروط التالية:

أن يكون المشتري مواطنًا ليبيًا يبلغ من العمر 18 عامًا فمَا فوق.

أن يكون لدى المشتري حسابًا مصرفيًا مفتوحًا لدى المصرف الذي يتم الشراء من خلاله.

يجب أن يغطي الحساب قيمة العملة المشتراة في حينه.

يجب على المشتري استيفاء جميع المتطلبات الواردة في منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.

الحد الأقصى لشراء العملة الأجنبية: 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى للشخص الواحد خلال العام من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيَا.

ما هي طرق استخدامات العملة الأجنبية المشتراة؟

تستطيع استخدام العملة الأجنبية المشتراه من المصرف عن طريق الآتي:

إصدار وشحن بطاقات (VISA – MasterCard).

فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإبداع العملة المشتراة واستخدامها وفقًا للوسائل المذكورة أعلاه أو تحويلها إلى حساب آخر (أفراد أو جهات اعتبارية).

شراء العملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المخصصة لهم بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف محدد داخل القطاع المصرفي الليبي، شريطة استخدامها في الأغراض المحددة بهذا المنشور إضافة إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية (Western Union-MoneyGram) إذا توفرت بالمصرف.

ما هي العمولات التي يتقاضاها المصرف؟

تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة وفقًا للاتفاق مع شركتي Western Union و MoneyGram، كما لا يُحمّل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية.

وعن انطباق هذه الشروط يمكنك التوجه إلى المنصة واتباع الخطوات اللازمة للتقديم، مع مراعاة قد تختلف شروط وضوابط شراء العملة الأجنبية من مَصْرِف لآخر.