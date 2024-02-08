PDF كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية moi.gov.iq في عموم المحافظات

كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024، يمكنك استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية، حيث من المقرر أن تصدر كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 قريبا وفقا لما صرحت به الجهات الرسمية، وتقدم تلك الخدمة إلى المواطنين الراغبين في تغيير أسمائهم وجاءت هذه الخدمة تلبية لطلب الكثير الذين أشعلوا محركات البحث للحصول عليها، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 والخاصة بشهر فبراير.

كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

هذا وقد أكدت وزارة الداخلية أنه يمكن لأي شخص استخراج كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عبر زيارة موقع وزارة الداخلية العراقية الرسمي فور الاعلان عنها بشكل الكتروني، فقط كل ما عليك هو ادخال البيانات الخاصة بك للحصول على النتيجة، فقط قم باتباع تلك الخطوات:

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

كما يمكنك الاستعلام عبر الدخول إلى موقع بوابة المواطن الحكومية.

الآن ادخل إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024.

بسهولة قم بادخال بيانات المتقدم الشخصية وهي الرقم الوطني والاسم وتاريخ الميلاد.

اضغط على كلمة “الاستعلام”.

يمكنك الآن تحميل كشوف نقل النفوس PDF على جهازك بسهولة.

طريقة التقديم في خدمة نقل النفوس 2024

ويمكن بسهولة التقديم في خدمة نقل النفوس 2024 والتي تساعد المواطنين في امكانية تغيير أسماؤهم أو محل الإقامة، وذلك من خلال اتباع تلك الخطوات:

ادخل إلى بوابة حكومة المواطن.

اختر خدمة نقل النفوس.

اختر تقديم طلب، وادخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم برفع المستندات المطلوبة.

قم بالنقر على زر إرسال الطلب.

شروط خدمة نقل النفوس 2024

أن يكون المتقدم عراقي ومقيم بالعراق بشكل دائم.

أن يكون عمره أكبر من 18 عام.

إرفاق جميع المستندات المعنية بالتعديل.

يمكنك الاطلاع على كشوفات نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية المرفق رابطه خلال الفقرات السابقة، حيث من المقرر أن يتم الكشف عن اسماء نقل النفوس الخاصة بشهر فبراير خلال الساعات القادمة، ليتم الاستعلام عنها الكترونيا.