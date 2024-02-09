استقبال تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 نايل سات وعرب سات لمتابعة اجمل اغاني الاطفال بجودة عالية
تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة من الترددات الجديدة التي يرغب الكثيرين في الحصول عليها، حيث أن قناة وناسة لولو كما يطلق عليها الكثيرين، تتميز بالعديد من المميزات الفريدة من بين قنوات الأطفال المنتشرة في الوقت الحالي، حيث أن القناة ثبت باقة مميزة من الأغاني التعليمية الترفيهية المقدمة للأطفال الصغار، كما أنها أيضا تحرص على غرس القيم السليمة والسلوكيات الصحيحة لدى الطفل، بالإضافة إلي الاغاني التعليمية لتعليمهم الأرقام بالعربي والانجليزي وكذلك الحروف العربيه والإنجليزية.
تردد قناة وناسة
تردد قناة وناسة يمكن الحصول عليه واستقباله من خلال القمر الصناعي عرب سات وكذلك نايل سات وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات:
- التردد الخاص بالقناة : 11470.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: ⅚.
- الجودة: SD.
كما يمكن أيضا استقبال التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:
- التردد: الخاص بالقناة 11270.
- القمر الصناعي للقناة : عرب سات.
- معدل الترميزالخاص بالقناة : 27500.
- معامل تصحيح الأخطاء: ¾.
- الجودة: HD.
كيفية تنزيل تردد قناة وناسه على الرسيفر
يمكن استقبال أي تردد من الترددات الخاصة بالقناة على الجهاز الخاص بالمشاهد والاستمتاع بها عن طريق الخطوات التالية:
- في بداية الأمر يتم الضغط علي زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة خيار التثبيت.
- ومن ثم يتم النقر فوق الزر المكتب عليه إضافة تردد.
- وفي هذه الخطوة يتم إدخال أي تردد للقناة كما تم ذكوره سابقاً.
- وبعد ذلك يتم الضغط على كلمة موافق.
- ومن ثم الضغط علي زر البحث.
- وفي هذه الخطوة سيبدأ تنزيل القنوات.
- وفي النهاية يتم الضغط على كلمة حفظ.