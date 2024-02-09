استقبال تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 نايل سات وعرب سات لمتابعة اجمل اغاني الاطفال بجودة عالية

تردد قناة وناسة من الترددات الجديدة التي يرغب الكثيرين في الحصول عليها، حيث أن قناة وناسة لولو كما يطلق عليها الكثيرين، تتميز بالعديد من المميزات الفريدة من بين قنوات الأطفال المنتشرة في الوقت الحالي، حيث أن القناة ثبت باقة مميزة من الأغاني التعليمية الترفيهية المقدمة للأطفال الصغار، كما أنها أيضا تحرص على غرس القيم السليمة والسلوكيات الصحيحة لدى الطفل، بالإضافة إلي الاغاني التعليمية لتعليمهم الأرقام بالعربي والانجليزي وكذلك الحروف العربيه والإنجليزية.

تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة يمكن الحصول عليه واستقباله من خلال القمر الصناعي عرب سات وكذلك نايل سات وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات:

التردد الخاص بالقناة : 11470. معامل الاستقطاب: عمودي. القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الأخطاء: ⅚. الجودة: SD.

كما يمكن أيضا استقبال التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي عرب سات كالتالي:

التردد: الخاص بالقناة 11270. القمر الصناعي للقناة : عرب سات. معدل الترميزالخاص بالقناة : 27500. معامل تصحيح الأخطاء: ¾. الجودة: HD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسه على الرسيفر

يمكن استقبال أي تردد من الترددات الخاصة بالقناة على الجهاز الخاص بالمشاهد والاستمتاع بها عن طريق الخطوات التالية: