How To Get Free efootball Coins In efootball 2024 Mobile كوينز بيس مجاناً اي فوتبول 2024

How To Get Free efootball Coins In efootball 2024 Mobile تتضمن لعبة بيس اي فوتبول عدد كبير من الأندية، والفرق المشهورة كما أن الشركة تقوم بإضافة أندية جديدة أخرى لتزيد من حماس، وتشويق اللاعبين أكثر كل هذا يمكنك الحصول عليه في بكدجات يوم الخميس حيث ستقوم الشركة بوضع بكدجات لدوري أبطال أوروبا بعدها ستطلق البكج الذي يخص نجوم الأسبوع كل هذا تستطيع تجميعه، والحصول عليه بصورة مجانية دون دفع أي رسوم.

How To Get Free efootball Coins In efootball 2024 Mobile

من المميز في لعبة بيس اي فوتبول أنها تحصل على تحديثات كثيرة كل فترة حتى يتم إدراج لاعبين فرق كذلك أندية جديدة بجانب زيادة شعور اللاعب أنه داخل اللعبة بسبب أصوات المشجعين، والمعلقين داخل الملعب لاسيما سهولة شحن كوينزات بيس من خلال الخطوات التالية قامت اللعبة بعمل تحديث خاص لتسجيل الدخول إليها ليصبح بالجي بي فعند تسجيلك إلى البرنامج ستحصل على 10 آلاف جي بي بالإضافة إلى خمسين كوينز كل هذا بشكل منتظم في منتصف الأسبوع ليحصل كل لاعب على 200 كوينز في الشهر كما تستطيع الحصول على 30 ألف جي بي بجانب عدد خمسين كوينز لكن لابد أن تقوم بتسجيل الدخول يومياً أما بالنسبة للقسم الخاص بالتحديات، والمنافسات التي تقوم بها لعبة بيس التي يمكنك تجميع منها خمسين كوينز هي تتنوع كل أسبوع كما تختلف في طريقة اللعب.

سمات لعبة بيس اي فوتبول الجديدة

حصلت اللعبة على تجديدات في كافة الخصائص القديمة التي كانت تضمها حيث تم تحسين الرسومات كذلك أصوات المعلقين لا ننسى دقة اللعب، والتحكم في اللاعبين مع وجود خاصية الذكاء الاصطناعي التي ساعدت في تحسين التطبيق بشكل كبير لاسيما أنها حصلت على ترخيص يضم فرق، وأندية مختلفة من حول العالم لتقدم للمستخدم تجربة مختلفة فريدة من نوعها.