تحميل pdf⭕️⭕️كشوفات أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024 الوجبة الاخيرة عموم المحافظات عبر موقع وزارة الداخلية

هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في تغيير أسمائهم، ومؤخراً وعدت وزارة الداخلية العراقية بإطلاق أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024 خلال الأيام المقبلة، إلكترونيًا بخطوات بسيطة، وبعد طرح هذه الخدمة، قام العديد من المواطنين بالفعل بالتقدم للطلب، وفي الوقت الحالي ينتظر جميع المتقدمين موعد الإعلان عن النتائج وأسماء النفوس التي تم قبولها للنقل، إذا كنت ترغب في معرفة خطوات التسجيل و طريقة الإستعلام عن أسماء نقل نفوس الوجبة الأخيرة المقبولة بعد التقديم، تابع معنا.

أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024

قدمت الحكومة العراقية العديد من الخدمات الإلكترونية تسهيلًا على المواطنين القيام بعمليات حكومية لازمة دون التوجه إلى الأماكن المخصصة لذلك، فقط عن طريق المواقع الرسمية التي تقدمها الحكومة لمواطنيها، ومن بين تلك الخدمات، خدمة الاستعلام عن أسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024 ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية العراقية .

قم بالضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن نقل النفوس.

ثم قم باختيار رقم الوجبة التي انضممت إليها.

بعد ذلك يتم إدخال المعلومات الشخصية لمقدم الطلب وهي الرقم الوطني والاسم وتاريخ الميلاد.

وأخيرا اضغط على زر الاستفسار، وسوف تجد أمامك جميع الأسماء المقبولة.

خطوات التقديم على خدمة نقل نفوس الوجبة الأخيرة

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة كيفية تغيير أسمائهم أو مكان إقامتهم، ويمكن القيام بذلك عن طريق استخدام خدمة نقل النفوس التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين عبر موقعها الرسمي، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية: