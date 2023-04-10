موعد عيد الفطر في ليبيا 2023

عيد الفطر 2023 في ليبيا – يبدأ البحث عن موعد عيد الفطر 2023 مع بداية العشر الأواخر من رمضان 2023 ، عيد الفطر من مناسبات المسلمين. من اجل الاحتفال

عيد الفطر

تختلف مظاهر وعادات الاحتفال الإسلامي من بلد إلى آخر ، وفي معظم الدول العربية والإسلامية ، تتمثل عادات عيد الفطر في أداء صلاة العيد ، تليها الزيارات العائلية والأقارب ، وعمل نوع من أنواع الاحتفالات. يعد. حلويات

لا تختلف عادات عيد الفطر في ليبيا عن الدول العربية والإسلامية المجاورة ، في كل البيوت الليبية ذات العقلين للمشاركة في التراث الثقافي والمدني (المستخرج من حلب – العديدة – الصفا).

عيد الفطر 2023 في ليبيا

من المتوقع فلكيًا أن يكون عدد أيام شهر رمضان 2023 (الموافق 1444 هـ) 29 يومًا ، حيث بدأ اليوم الأول من الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس ، وسيستمر لمدة 29 يومًا. الحسابات الفلكية ، وبعدها يصادف عيد الفطر يوم الجمعة ، 21 أبريل ، تعادل أبريل 2023.

سيظهر هلال شهر شوال مساء يوم 29 رمضان 1444 هـ الموافق الخميس 20 أبريل 2023 في معظم الدول العربية والإسلامية.

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موعد عيد الفطر 2023 فلكيا

أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في مصر أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها مختبر أبحاث الشمس التابع للمعهد ، سيولد القمر الجديد لشهر شوال بعد وقت قصير من حدوثه في تمام الساعة السادسة والساعة 14:00 يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ الموافق 20/4/2023 م (يوم الدرشان) 00 صباحًا بالتوقيت المحلي للقاهرة

وبذلك تكون بداية شوال 1444 هـ من الناحية الفلكية الجمعة 21/4/2023 (عيد الفطر المبارك) وعيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

مواقيت صلاة عيد الفطر في ليبيا

تقام صلاة العيد في العاصمة طرابلس الساعة 6:39 صباحاً ، ويبين الجدول التالي مواقيت صلاة العيد لعام 2023 – 1444 هـ في جميع مدن ومحافظات الجمهورية الليبية:

بنغازي: 06:15 صباحًا.

مصراتة: 06:32 صباحًا.

طبرق: 05:57 صباحا.

الرأس: 6:19 صباحا

دورنا: 05:57 صباحا

اجدابيا: 06:09 صباحا.

الزاوية: ٦:٣٦ صباحا

مدرج: 06:46 صباحا

الصدر: 6:15 صباحا

الانزلاق: 6:20 صباحًا

توكرا: 06:10 صباحًا.

العقيلة: 06:11 صباحًا.

زلاتان: 6:35 صباحًا

مدينة البيضاء: 05:56 صباحاً.

المدينة الجديدة: 06:36 ص.

مدينة العجيلات: 06:33 صباحا.

عطلة عيد الفطر 2023

تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام من الجمعة 21 أبريل 2023 وتستمر لمدة لا تقل عن 3 أيام حتى مساء الأحد 23 من نفس الشهر في معظم الدول العربية والإسلامية. بالنظر إلى أن العديد من الدول العربية تتيح ما يصل إلى 6 أيام عمل للاحتفال بهذا الحدث الديني ، فإن ساعات العمل ستعود رسميًا يوم الاثنين الرابع والعشرين من نفس الشهر.

2023 إجازة عيد الفطر في ليبيا

لم يتم الإعلان عن عدد إجازات عيد الفطر ولم تحدد السلطات الليبية بعد موعد بدء إجازة عيد الفطر ، لكن حسب التقويم الرسمي للعطلات ، فإن عطلة عيد الفطر متوقعة. لتبدأ يوم الجمعة 21 أبريل وتنتهي يوم الأحد 23.

احتفالات عيد الفطر في ليبيا

تتميز ليبيا بتنوعها الحضاري والثقافي في طقوس عيد الفطر ، وهو ما ينعكس في الحياة اليومية خاصة خلال الأعياد ، لأن هذا التنوع الكبير يتواجد في العادات والتقاليد السنوية ، من الأطعمة والحلويات إلى الملابس التقليدية. .

تشمل الأطباق التي يتم تحضيرها في المنازل في الأيام التي تسبق عيد الفطر جميع الحلويات والوجبات.

تتجمع العائلات الليبية في منازل الأجداد لتناول طعام الغداء ، والذي يشمل لحم الضأن كأحد الأطباق الرئيسية.

أما بالنسبة لحلويات عيد الفطر في ليبيا ، فبالإضافة إلى العديد من الأصناف الأخرى في مدن ومناطق أخرى ، تعتبر الجريبة ومخرود والكعك والفطائر ضرورية في رجيم الأيام الأولى من عيد الفطر.