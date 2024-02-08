موعد مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024…. والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والنصر، يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة المباراة القوية التي سوف تجمع بين فريق الهلال والنصر السعودي في مباراة ختام كأس موسم الرياض 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة للمباراة …..

موعد مباراة الهلال والنصر

يترقب جماهير كرة القدم بالمملكة السعودية المباراة القوية التي يلتقي فيها فريق النصر بالهلال في مباراة الختامية لكأس موسم الرياض 2024، والتي سوف تقام مساء اليوم الموافق الخميس 8 فبراير 2024، على ملعب المملكة أرينا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم لمباراة الهلال والنصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024؟

حيث يبحث عدد كبير من المشجعين عن معلق مباراة الهلال والنصر الذي سوف يكون بصوت المعلق المصري طمدحت شلبي” وصوت المعلق الإماراتي “سعيد الكعبي”، كما يمكنكم أيضاً متابعة المباراة على قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق الرياضي المحبوب “عصام الشولي”.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024

ومن المقرر أن تذاع مباراة النصر والهلال في كأس موسم الرياض على عدد من القنوات الفضائية وهي:

تردد قناة beIN Sports HD

التردد: 10810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة mbc مصر على عرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد قناة mbc على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد قناة ksa sport على عرب سات