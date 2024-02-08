Log in 📌 افتـحـ لِينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | اسماء الرعاية الاجتماعية pdf وزارة العمل mosla iq

إقبال كبير من المواطنين بالعراق على المحركات للبحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة فبراير 2024، حيث كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن اقتراب الاعلان عن كشوفات المستفيدين من الوجبة السابعة بعدما اوشكت اللجنة المختصة من مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، وتسعي الحكومة من مساعدة الاسر الفقيرة محدودة الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة من أجل تحسين وضع المعيشة ومحاولة توفير حياة كريمة لهم، وقد اتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن المشمولين عبر منصة مظلتي حيث يجهل المواطنون هذه الطريقة والتي نقدمها عبر سطور المقال فتابعوا معنا.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنها تستقبل يوميا آلاف طلبات المواطنين والتي يستغرق وقتا اطول في مراجعتها ومطابقتها للشروط لاستحقاق الدعم، كما وفرت الفرصة أمام المواطنين للاستعلام عن كشوفات المقبولين من خلال اتباع الخطوات الاتية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية/ او التوجه الى منصة مظلتي الالكترونية. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية. ادخال رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها. اختيار المحافظة ثم النقر على كلمة تحميل. سيتم تنزيل كشوفات PDF على هاتفك قم بالبحث عن الاسم.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

لقد وضعت الحكومة عدة شروط لابد من توافرها في الشخص المتقدم ليكون ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة والتي جاءت على النحو التالي:

ان يكون الشخص المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

ألا يقل عمر المستفيد من الرجال عن 18 ولا يزيد عن 60 عاما.

أما بالنسبة للنساء فلا يقل عن 15 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

أن يقيم الشخص داخل العراق بشكل دائم.

ألا يكون لديه أي سجل تجاري او عقارات او ممتلكات باهظة الثمن.

ينبغي ألا يكون مسجلا لدى مراكز الايواء او مسجونا.

عدم امتلاك دخل شهري ثابت او مسجلا لدى برامج الدعم الاخرى للحكومة.

المستندات المطلوبة للتقديم علي دعم الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الاوراق المطلوبة لكي يتم التسجيل بالرعاية، حيث يجب علي المتقدم تقديم صورة من البطاقة الوطنية بشرط ان تكون سارية، كذلك لا بد من تقديم شهادات ميلاد كافة افراد العائلة، بالاضافة الي قيمة الراتب، ولا تنسي البطاقة السكنية، حيث دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الي واجب توافر كافة هذه الاوراق.