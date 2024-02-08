أغاني لولو الشطورة كاملة.. تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات وعرب سات.. أغاني لولو بتفرح كل الأطفال

تردد قناة وناسة 2024 يتحدث عنها الكثير من الآباء والأمهات بكثرة خلال هذه الفترة لأنها من أهم وأشهر القنوات المخصصة للأطفال، تعتمد قناة وناسة على نوعية معينة من الموسيقى التي استطاعت أن تجذب انتباه الأطفال وتكون مصدر السعادة والسرور لديهم، وناسة قناة مميزة في عالم القنوات الفضائية، يذكر أسمها مع أهم وأنجح القنوات الكرتونية، منذ أن تم انطلاق القناة وهي تحظى على إعجاب ملايين الأطفال من شتى الدول العربية لأنها تنقل ما ينال إعجاب الأطفال من مختلف الأعمار بدايةً من سنة العام وحتى 9 سنوات.

وناسة ضمن القنوات العربية التابعة لشبكة mbc حيث تم انطلاقها في يوليو عام 2007 حيث تنقل القناة البث الخاص بها من المقر الرئيس في دبي، وتعمل القناة على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وبدر سات وياه سات، واليوم نقدم لحضراتكم تردد قناة وناسة 2024 لمن يريد تشغيلها على الجهاز.

تردد قناة وناسة 2024

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

مُعامل الترميز : 27500.

التشفير: مفتوحة.

معامل تصحيح الأخطاء: 6/5.

مميزات قناة وناسة

قناة وناسة تعد القناة الأفضل والأقرب لقلوب ملايين الأطفال، لأن القناة استطاعت بقدرتها أن تدخل كل بيت وتتعمق بقلوب وعقول الأطفال، ولذلك تحرص على تقدم أفضل محتوى لجذب انتباه الأطفال، تسعى القناة على تقديم محتوى مختلف ومتنوع، تعرض القناة محتوى لتعليم القيم والأخلاق لتحسين وتعديل سلوك الأطفال، كما تنقل أغاني ترفيهية وتقدم محتوى تعليمية على شكل رسوم متحركة وأناشيد قصيرة، وناسة تجعل الطفل يطلع على العالم من حوله من خلال شاشتها الصغير، وناسة قناة مجانية وغير مشفرة تستخدم تقنيات عالية وتتمتع بجودة hd ولن تتوقف لحظة واحدة على مدار 24 ساعة لتعليق الأطفال بها وهذا ما جعلنا نقدم لكم رموز التردد ناءاً على رغبتكم.

تردد قناة وناسة على عرب سات تحديث فبراير 2024