موعد عيد الفطر 2023 في تونس مع دخولنا آخر أيام شهر رمضان المبارك ، تبدأ محركات البحث في الازدياد بخصوص مسألة موعد عيد الفطر 2023. اليوم سنشرح من خلال المقال موعد عيد الفطر 2023 في تونس ، حيث ينتظر الجميع ، كبارا وصغارا ، عيد الفطر. مع أطيب الترحيب ، شراء ملابس جديدة وصنع الحلويات لهذا اليوم الذي يعتبر من الأعياد المشروعة التي منحها الله لجميع المسلمين.

تاريخ عيد الفطر 2023 في تونس

موعد عيد الفطر في تونس 2023. عيد الفطر يأتي للمسلمين مرة واحدة في السنة وهو العيد الذي يأتي بعد شهر رمضان المبارك 2023. مسؤولية دار الافتاء في الجمهورية التونسية حيث يلتقي أعضاؤها بعد غروب الشمس في التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ويراقب الهلال ويبلغ الشعب التونسي بوصول العيد في اليوم التالي إذا تبين أن الهلال قد شوهد. وبحسب التوقعات الأولية ، فإن عيد الفطر في تونس لعام 1444/2023 يتوقع أن يكون في 21 أبريل 2023 ، بفارق يوم واحد زائد أو ناقص.

من أشهر أطباق عيد الفطر في تونس طبق “شرمولة” وهو طبق شعبي قديم تم تحضيره منذ بداية العشر الأواخر من رمضان. تأكل لأفراد أسرتها وترسل طبقًا آخر. لجيرانها ، الذين يفعلون نفس الشيء معهم في تقليد يسمونه “غورماند”.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2023 في تونس

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في تونس حيث ينتظر المسلمون في الجمهورية التونسية صلاة العيد على أكمل وجه. عيد الفطر قانوني بعد شروق الشمس ويكون ارتفاعه في متناول رمح ، أي حوالي 15 إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس في اليوم الأول من عيد الفطر.

عطلة عيد الفطر 2023 في تونس

احتفال عيد الفطر 2023 تونس – حيث يبحث مئات الآلاف من المواطنين التونسيين عن العطلة الرسمية ويتوقع ظهور هلال شهر شوال في جميع الدول العربية يوم الخميس 20 أبريل 2023. أربعة أيام من الاحتفال بالعيد المبارك الفطر 2023. في تونس ابتداء من الجمعة 21 أبريل حتى الأحد 23 أبريل 2023.

عيد الفطر 2023

عيد الفطر هو عطلة إسلامية في اليوم الأول من شهر شوال ، حيث يفطر المسلمون ، احتفالاً بانتهاء عبادة الصيام في شهر رمضان ، وهي الثانية بعد صيام شهر رمضان الأول من ذلك العام. ، ويحرم صيام أول أيام عيد الفطر ، ويتميز عيد الفطر بإثراء الفقراء عن المطالبة بإخراج زكاة الفطر ، وهي واجبة على كل مسلم يأكل نهاراً. ليلة. في ليلة العيد ويؤدى قبل صلاة العيد ، وأول عمل في العيد هو صلاة العيد في صباح العيد بعد شروق الشمس بحوالي ثلث ساعة ، ويلتقي المسلمون في العيد ويتبادلون التهاني والزيارة. عائلاتهم وأقاربهم ، وهذا ما يعرف باتصال الرحم.