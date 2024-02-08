PDF كشوف منصة مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حتى الآن لم تعلن الحكومة العراقية عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 ولم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عنها، ولكن من المتوقع أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة خلال الايام القادمة بعد أن يتم تجهيز الموارد المالية اللازمة للصرف، واليكم طريقة استخراج الكشوف.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر زيارة منصة مظلتي الالكترونية التابعة لوزارة العمل العراقية وذلك فور اعتمادها من قبل السيد الوزير احمد الاسدي، حيث سيستفيد من تلك الوجبة أكثر من 200 ألف أسرة من مختلف المحافظات، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بزيارة منصة مظلتي الالكترونية.

قم بالدخول إلى برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم بالدخول إلى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

حدد اسم المحافظة القاطن بها المتقدم.

الآن ادخل بيانات الشخص المتقدم مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “تحميل” ليتم تحميل كافة كشوف المشمولين على جهازك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك الآن الاطلاع على شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 من خلال تلك النقاط:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم بالعراق.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد.

بالنسبة لسن الرجال يتراوح ما بين 18 إلى 60 عام، فيما يكون العمر للنساء من عمر 15 إلى 55 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الرعاية الاجتماعية

أما عن الاوراق المطلوبة للتقديم في الرعاية الاجتماعية للاستفادة من الدعم:

السجل المدني للمتقدم العراقي.

البطاقة الشخصية للمتقدم.

بيان يوضح الدخل الشهري للمتقدم.

البطاقة الانتخابية للمتقدم.

يمكنك استخراج وتحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية وذلك خلال الايام القادمة بعد أن يتم اعتماد الكشوف، وحينها أيضا سيتم اخطار الجهات المعنية بعدد المشمولين لتجهيز المبلغ المالي اللازم لصرف الدعم.