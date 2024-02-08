تعرض الآن الحلقة 147 مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس على قناة الفجر الجزائرية

يحظى مسلسل المؤسس عثمان بمتابعة جماهيرية عريقة في الوطن العربي، وذلك بفضل قناة الفجر الجزائرية التي تعمل على عرض الحلقات الجديدة من سلسلة المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان، حيث عرضت قناة الفجر الجزائرية جميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان منذ ظهوره لأول مرة عام 2019 وإلى الآن، كما أنها قامت بإعادة عرض الحلقات في الأيام العادية التي لا يعرض فيها المسلسل، وذلك حتى يتمكن عشاق مسلسل قيامة عثمان من مشاهدة الحلقات فاتتهم والمواسم التي لم يشاهدوها.

متى تعرض قناة الفجر مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس

تعمل قناة الفجر الجزائرية على عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس يوم الخميس من كل أسبوع، وذلك بعد أن يتم بث الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان مساء الأربعاء على قناة “ATV” التركية، وهي الناقل الحصري لجميع حلقات مسلسل المؤسس عثمان، ثم تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في اليوم التالي، وسوف نعرض لكم في الفقرة التالية مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر إلى جانب مواعيد الإعادة.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الخميس في الأوقات التالية:

الجزائر وتونس والمغرب مصر وليبيا والسودان السعودية والأردن والكويت والبحرين والعراق 20:00 21:00 22:00

بينما يتم إعادة الحلقة يوم الجمعة، وذلك في الأوقات التالية:

المغرب، الجزائر، تونس 2.00 ظهراً مصر، ليبيا، السودان 3.00 ظهراً السعودية، العراق، الكويت، الأردن، قطر، البحرين 4.00 عصراً الإمارات، سلطنة عمان 5.00 مساءاً

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يُمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس على نايل سات وعربسات عبر الترددات التالية: