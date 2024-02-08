وزارة العمل الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2024

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق هي من اهم برامج الدعم التي تدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، خاصتا في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها دولة العراق من تراجع الحالة الاقتصادية، وكذلك تراجع سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، مما يسبب ارتفاع كبير في الأسعار، لذلك تجد جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يبحثون عن الإعلان عن الوجبة القادمة، بل وينتظرنها بفارغ الصبر، والوزارة تحرص كذلك على أن تفر لهم الدعم الذي يضمن لهم حياة كريمة، فمتى موعد الوجبة الجديدة؟ .

الاستعلام عن الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة العمل العراقية

يمكن الاستعلام عن الوجبة الجديدة للرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

بعد الدخول على موقع الوزارة ادخل على برامج الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها “الوجبة الأخيرة”.

اضغط استعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة.

يطلب منك إدخال بياناتك الشخصية.

يمكنك الآن تحميل كشوفات المشمولين في الوجبة السابعة بصيغة pdf وفتحها بعد التحميل على جهازك والاستعلام منها عن الاسم الذي تريد، والتأكد من أهلية استحقاق الدعم وقيمته وموعد نزوله في المصرف.

ما هي شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة؟

وضعت مجموعة من شروط الاستحقاق للمستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، وذلك لضمان تحقيق العدلة الاجتماعية بين جميع أطياف المواطنين، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي: