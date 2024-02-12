شغل من حظك.. قـدم في وظائف وزاره الأوقاف كافة التخصصات خلال بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa.gov

يبحث عدد كبير من خريجي الأزهر الشريف عن وظائف وزاره الأوقاف، حيث أعلنت وزارة الاوقاف عن وظائف خالية للعمال والأئمة في مختلف التخصصات والتي تعرف بمسابقة الاوقاف 2024، حيث ان الوزارة بحاجة الى 2000 موظف بواقع 1000 وظيفة للعمال و 1000 وظيفة أخرى للخطباء والأئمة بشروط جديدة، واتاحت الوزارة التقديم على البوابة الالكترونية للوظائف الحكومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال شروط القبول وموعد وطريقة التسجيل على الموقع فتابعوا معنا.

موعد التقديم على وظائف وزاره الأوقاف والتخصصات المطلوبة

أكدت وزارة الاوقاف فتح الباب للتقديم على وظائف الائمة والعمال في مسابقة الاوقاف 2024 بداية من النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، وحددت الوزارة التخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف الأئمة والتي تشمل خريجي الكليات التالية:

كلية أصول الدين.

كلية الشريعة والقانون.

كلية الاعلام جامعة الازهر الشريف.

كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الاسلامية.

كلية اللغة العربية.

كلية التربية جامعة الازهر.

كلية الدراسات الاسلامية والعربية.

كلية القرآن الكريم.

كلية الدعوة الاسلامية.

شروط التقديم على وظائف وزارة الاوقاف 2024

لقد حددت وزارة الاوقاف عدة شروط للقبول في مسابقة وزارة الاوقاف للتوظيف والتي جاءت على النحو التالي:

السن المناسب للتقديم على وظائف الأئمة والعمال هو 40 عاما بدلا من 35 عاما وهذا تم تغييره لاول مرة.

السماح للحاصلين على مؤهل اقل من متوسط التسجيل في وظائف العمال.

السماح للحاصل على تقدير مقبول التقديم على وظيفة الخطباء والأئمة.

أما بالنسبة الاوراق والوثائق المطلوبة للتقديم تتمثل فيما يلي:

صورة البطاقة الشخصية (الرقم القومي).

صورة شخصية.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة شهادة أداء الخدمة العسكرية او الاعفاء منها.

شهادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة عبر بطاقة الاحوال المتكاملة.

نسخة من صحيفة الاحوال الجنائية سارية المفعول وموجهة للجهاز المركزي للادارة والتنظيم.

خطوات التقديم على وظائف وزارة الاوقاف

يمكن للراغبين في التسجيل في وظائف وزارة الاوقاف اتباع الخطوات التالية: