سعر الدولار اليوم في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 ابريل 2023

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، استقر سعر الدوللر اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023 وذلك في جميع البنوك الحكومية والخاصة والعامة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث وفقا لتعاملات اليوم استقر سعر الدولار في بنك مصر امام الجنية عند 30.75 جنية للشراء وجاء سعر الدولار للبيغ عند 30.85 جنية للبيع، ومن خلال موقع البديل ستتتعرف علي سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في جميع البنوك.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

استقر سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023 عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، و سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك الأهلي اليوناني 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار داخل بنك كريدي أجريكول مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بينما يكون سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع،وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الدولار مقابل العملة المصرية في بنك المشرق 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيعاستقر سعر صرف الدولار داخل بنك الاستثمار العربي عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار داخل بنك الإسكندرية اليوم 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، كل هذا خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023.

سعر الدولار عالميا اليوم

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023 بقوة حسب تعاملات اليومحيث سجل سعر الدولار عالميا حول المؤشر 102.20 نقطة، 102.89 نقطقة في الثلاثاء الماضي بينما كان وصل سعر المؤشر في نهاية العام الماضي حول 114.78 نقطه.