الهلال ضد النصر | تشكيل النصر والهلال الرسمي اليوم في نهائي كأس موسم الرياض 2024.. رونالدو VS ياسين بونو

تشهد العاصمة السعودية الرياض بعد قليل مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس موسم الرياض لعام 2024، سيقام اللقاء في ملعب “المملكة أرينا” في تمام 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:00 بتوقيت العراق وقطر والسعودية، تأهل الهلال إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على فريق إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاحية انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-3، بينما سحق النصر فريق إنتر ميامي بسداسية نظيفة، مما يجعل المنافسة تبدو أكثر حماسة وتشويقًا، دعونا الآن نتعرف على تشكيل النصر والهلال الرسمي اليوم بعدما أعلن المدير الفني للفريقين.

تشكيل النصر الرسمي ضد الهلال

سيبدأ النصر بتشكيلة قوية تضم كل من:

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: عبد الإله العمري – أليكس تيليس – نواف بوشل – إيميريك لابورت

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو

الهجوم: تاليسكا – عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو

تشكيل الهلال الرسمي أمام النصر

أما عن تشكيلة الهلال الرسمية فسيكون كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كوليبالي – لودي – سعود عبد الحميد – علي البليهي

الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – مالكوم

الهجوم: ميتروفيتش – سالم الدوسري – ميشايل

من المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والنصر تواجدًا جماهيريًا كبيرًا بالإضافة لنقلها عبر 20 قناة تلفزيونية في الشرق الأوسط، في الختام يمكن القول إن نهائي كأس موسم الرياض لعام 2024 بين الهلال والنصر يعد من أبرز المباريات المنتظرة في الساحة الكروية السعودية، ستكون المباراة فرصة للفريقين للتتويج باللقب وتحقيق الفوز الكبير، وسيكون من الصعب توقع نتيجة المباراة بالنظر إلى قوة الفريقين ومهارات لاعبيهم.