منصة مظلتي.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة 2024

أعلنت الحكومة العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والدفعة الأخيرة لعام 2024، وهم الأفراد الذين يستوفون شروط المنحة، تأتي هذه المنحة كجهد من قبل الحكومة العراقية لمساعدة المواطنين العراقيين في التغلب على التحديات الاقتصادية والتحديات المتعلقة بارتفاع الأسعار.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي” عبر الرابط المخصص.

النقر على زر “استعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية”.

اختيار المحافظة المعنية ثم إدخال رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

تسجيل معلومات المتقدم، مثل الاسم ورقم البطاقة الشخصية، وأية بيانات أخرى مطلوبة.

تحميل كشوفات نتائج تحتوي على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

البحث في الكشوفات للعثور على أي اسم من المتقدمين العراقيين الذين يطلبون دعم الرعاية الاجتماعية.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للأفراد الحصول على المعلومات المتعلقة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة بشكل فعّال.

شروط القبول بالرعاية الاجتماعية فى العراق

شروط القبول بالرعاية الاجتماعية في العراق تشمل:

يجب أن يكون المتقدم في وضع اقتصادي صعب ويعاني من حالة احتياج مالي للحصول على الدعم.

تقديم معلومات شخصية حقيقية، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية الشخصية ومعلومات أخرى ذات صلة.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها.

يشترط عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم للرعاية الاجتماعية.

يجب أن يكون التأمين الطبي ساري الصلاحية للفرد، لضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية.

ينبغي أن يكون جواز السفر للفرد ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية.

يشترط عدم وجود أي مخالفات مرورية عالقة على الفرد.

تلك الشروط تعكس الضوابط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

الفئات المشمولة فى خدمة الرعاية الاجتماعية فى العراق

حددت الدولة الفئات المستحقة للخدمة الاجتماعية والوجبة الأخيرة، وتشمل:

يتم دعم الأسر والأفراد الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة.

يشمل الأفراد الذين فقدوا وظائفهم ويكونون متزوجين.

يشترط أن تكون الأرملة مسجلة كأرملة في بطاقة الهوية وتمتلك شهادة وفاة الزوج.

يشترط تسجيل حالة المطلقات في بطاقة الهوية وامتلاك ورقة الطلاق.

يجب على زوجات المحكوم عليهم أن يكون لديهن نسخة من قرار الحكم.

تلك الفئات تمثل الأشخاص المستهدفين لتلقي الدعم في إطار خدمة الرعاية الاجتماعية والوجبة الأخيرة.