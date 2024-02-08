بادر بالتسجيــل الآن “منحة تونس 300 دينار ” .. اعرف أهم الشروط للتسجيل وما هي الخطوات من أجل التقديم؟

تُعتبر “منحة 300 دينار تونسية” ركيزة أساسية في سلسلة المساعدات الاجتماعية التي تُقدمها حكومة تونس لفئات المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بهدف رفع مستوى معيشتهم وتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن التحديات الاقتصادية الحالية، كما يتيح برنامج الأمان الاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2018، للمواطنين التونسيين التسجيل في منحة 300 دينار لعام 2024، وتحديد شروط الأهلية للحصول على هذه المنحة، حيث يشكل هذا البرنامج جزءًا من جهود الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وذلك في إطار تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

شروط التسجيل في المنحة

تُعد قيمة المنحة 300 دينار تونسي لكل أسرة، ويُصرف هذا المبلغ مرة واحدة خلال العام، بعد استيفاء الشروط الضرورية للتسجيل، حيث تعكس تلك الشروط التركيز على دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتوفير مساعدة مالية لتحسين ظروفهم المعيشية.

أن يكون المواطن من جنسية تونسية.

أن يكون المواطن مقيمًا في تونس.

أن يكون إجمالي دخل الأسرة الشهري أقل من 300 دينار تونسي.

كيفية التقديم في منحة تونس 300

للتسجيل في برنامج المنحة 300 دينار تونسي، يمكن اتباع الخطوات التالية: