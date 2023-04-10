الكل هيفرح صرف أكثر من 1000 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات قبل إجازة العيد

أكدت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أنه سوف يستمر صرف معاشات أبريل 2023 اليوم الاثنين 10 يونيو لأولئك الذين يحق لهم المعاشات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال منافذ بنك ناصر والبريد والبنوك الأخرى التابعة للسوق المصرفية.

أوضحت وزارة التضامن أن أصحاب المعاشات سيتلقوا زيادة بنسبة 15% مع حصولهم على مستحقاتهم الخاصة بشهر أبريل، والتي قد تبلغ أدنى حد لها 175 جنيهًا وأعلى حد يفوق الـ 1000 جنيه لحوالي 11 مليون شخص في مصر.

وأكدت الوزارة على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والحماية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في منافذ الصرف، لأنه يهدف إلى حفظ سلامة أصحاب المعاشات.

هل تصرف معاشات مايو 2023 قبل عيد الفطر

كشف مصدر مسؤول في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن صحة إفادة بشأن صرف معاشات شهر مايو 2023، قبل حلول عيد الفطر المبارك، وذلك قبل الموعد المُقَرَّر لصرف المعاشات في بداية شهر مايو.

وقالت المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أنه لم يتم إصدار أي توجيهات حتى الآن بشأن صرف معاشات شهر مايو 2023 قبل عيد الفطر المبارك، وأكد بأن موعد صرف المعاشات لشهر مايو سيراكم في الموعد المحدد، حيث يتم صرف المعاشات من قبل هيئة التأمينات في بداية كل شهر جديد، وسيتم صرف معاشات شهر مايو في يوم الاثنين، 1 مايو 2023.