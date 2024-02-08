حقيقة تأجيل موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024.. الوزارة توضح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تأجيل موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024 في مصر، وذلك عدد معين من المحافظات، إذ يرغب الكثير من الطلاب في أخذ قسط من الراحة بعد عناء شديد في الفصل الدراسي الأول، خاصة وأن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي لم تظهر في كل المحافظات، ولم يمر وقت طويل على ظهورها في أغلب المحافظات، لذا سنوضح لكم في ثنايا المقال الموعد الرسمي لانطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024.

عودة الفصل الدراسي الثاني في مصر 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الثاني في مصر لعام 2024 سوف يبدأ في موعده الرسمي، مما ينفي الأنباء المتداولة عن تأجيل الفصل الدراسي الثاني، وقد أوضحت الوزارة أنها سوف تلتزم بالجدول والخريطة الزمنية المخطط لها قبل انطلاق الفصل الدراسي الأول، حيث وضعت خطة منهجية معينة سيتم خلالها فتح أيام الدراسة حسب عدد معين من الأسابيع، وقد استعدت الوزارة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بشكل كبير، مؤكدة على التزامها بالجدول المخطط له.

متى ينطلق الفصل الدراسي الثاني 2024 في مصر

من المقرر أن ينطلق الفصل الدراسي الثاني في مصر يوم السبت القادم، والموافق العاشر من شهر فبراير الجاري، وذلك في عدد من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، على أن تنتظم الدراسة في يوم الأحد الموافق 11 من شهر فبراير في كل المحافظات المصرية، مؤكدة على استعدادها الكامل لبداية الفصل الدراسي الثاني، وأن جميع المدار مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب بالمدارس قبل أن يبدأ الفصيل الدراسي الثاني 2024.