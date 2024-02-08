التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب 2024 candidature-recensement.ma كيفاش تخدم بالإحصاء

التسجيل في الإحصاء العام للسكان والسكنى بدأ بالفعل، عبر رابط candidature-recensement .ma، فيستطيع من يرغبون في الاشتراك في أعمال الإحصاء معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بعملية التسجيل في الإحصاء بالمغرب حيث أنه إجراء من ضمن الإجراءات الهامة التي يبحث حولها الكثيرون فيما يخص بدء الخطوات التي تتعلق بالتسجيل، وقد تم تحديد الرابط الإلكتروني الخاص بالوصول للمنصة لتدوين جميع البيانات، وفيما يأتي بيان يوضح أبرز إجراءات التسجيل.

التسجيل في الإحصاء بالمغرب 2024 السكني للسكان

التقديم من هنا، وهو بدأ من 7 فبراير ومستمر حتى 27 فبراير 2024، بدأت بالفعل الخطوات الخاصة باختيار المترشحين من المشاركين بالإحصاء العام للسكن والسكان لعام 2024 م في المملكة المغربية، وقد أعلنت المندوبية السامية للتخطيطات أن يتم البدء في التسجيل بالمنصة إلى الفترة المقبلة وفقا للشروط التي تم تحديدها من قبل المندوبية من أجل انتقاء المشاركين بالإحصاء، وإليكم رابط التسجيل وشروط الترشح.

طريقة التسجيل بالإحصاء candidature-recensement.ma

وفق المفوضية سيكون من المقرر أن تكون التعويضات الممنوحة لكافة المشاركين بالإحصاء ما بين 150 وحتى 800 درهم بشكل يومي، وفيما يلي نتعرف على رابط التسجيل وطريقة ملء البيانات:

توجه للمنصة الخاصة بتسجيل المشاركين بالإحصاء العام ثم اضغط طلب ترشح. قم بتعبئة الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل كامل وتأكد من صحتها. أدخل جميع المعلومات التي يحتاج لها الموقع لإثبات محل الإقامة وإثبات الشخصية. يمكنك النقر على العلامة صح بعد الاطلاع على جميع الشروط، ثم وافق على كافة الضوابط. ضع العلامة صح في المربع الذي يشير لدقة البيانات التي تم طرحها بالأعلى، ثم انقر زر تسجيل.

أهم شروط التسجيل بالإحصاء العام في المغرب

قررت المندوبية السامية المسؤولة عن بدء الإحصاء عن فتحها لباب المشاركة من قبل كافة أبناء المملكة المغربية للتسجيل بالإحصاء العام، وذلك بعد اتباع هذه الشروط المقبلة وقراءتها جيدًا: