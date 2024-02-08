رابط التسجيــل .. تعرف على أهم الأوراق المطلوبة من أجل حجز “البطاقة الوطنية العراقية” وما طريقة التقديم 2024؟

يريد الكثير من المواطنين في العراق إلى معرفة كيفية الوصول إلى رابط حجز البطاقة الوطنية، وهي إحدى الأمور الضرورية للمواطنين في العراق في هذا الوقت، حيث تُعد البطاقة الوطنية وثيقة رسمية حيوية يحتاجها العراقيون في مختلف معاملاتهم، سواء كانت تلك المعاملات مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، ونظرًا لأهميتها الكبيرة، قامت الحكومة بتوفير رابط يتيح للمواطنين حجز موعد للحصول على البطاقة الوطنية، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة.

كيفية حجز البطاقة الوطنية العراقية

يمكن للمواطنين حجز البطاقة الوطنية بسهولة عبر الإنترنت، وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية على موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية:

الدخول إلى الصفحة الرسمية لمديرية شؤون البطاقة الوطنية.

النقر على “الحجز الإلكتروني”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي ولقب المتقدم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني.

اختيار المحافظة التي يقيم فيها المواطن.

اختيار دائرة البطاقة الوطنية المطلوبة.

اختيار الموعد المناسب من بين الخيارات المتاحة.

النقر على “حجز” لتأكيد الطلب.

الوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية

للحصول على البطاقة الوطنية في العراق، يلزم تقديم الأوراق التالية:

رقم جوال خاص بالمتقدم.

اسم الأم ثلاثياً.

الاسم الرباعي واللقب.

الهوية المدنية لعائلة الأسرة، بالإضافة إلى نسخة لكل فرد من العائلة.

تعبئة استمارة حجز منفصلة لكل فرد.

وثيقة الزواج إذا كانت متاحة.

نسخة وأصل من شهادة الميلاد.

شهادة الجنسية العراقية.

الشروط المطلوبة للحجز

للتقدم بطلب لحجز البطاقة الوطنية في العراق، يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي حددتها الحكومة العراقية.