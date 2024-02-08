خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي دور اول في العراق 2024 لعموم المحافظات

يترقب العديد من الطلاب والطالبات بفارغ الصبر إعلان نتائج السادس الاعدادي دور اول في العراق، بعد أن أنهوا اختباراتهم التي استمرت على مدى عشرة أيام، ابتداءً من 21 يناير وحتى 31 يناير 2024، يجدر بالذكر أن وزارة التربية قد أكدت استمرار مرحلة التصحيح والتدقيق بعد اجتياز الطلاب للاختبارات، وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح والتدقيق لا تزال جارية، حيث يعمل الفريق المختص على فحص الإجابات بدقة، وعند اكتمال كل أعمال الرصد، ستتم نشر النتائج عبر المواقع الرسمية للوزارة، ينتظر الطلاب هذا الإعلان بشغف وترقب، حيث يمكنهم معرفة نتائجهم والتقييم النهائي لجهودهم في الدورة الأولى من السادس الإعدادي.

نتائج السادس الاعدادي دور اول في العراق 2024

انتهت اختبارات الدور الأول في العراق بعد مضي عشرة أيام، حيث بدأت في 21 يناير 2024 وانتهت في 31 يناير، وفقًا لتوقيت وزارة التربية العراقية، تتسائل الطلاب بشغف عن تاريخ نشر وإعلان نتائج الاختبارات على موقع الوزارة، حيث يظهر اهتمامهم الكبير بالنجاح والتقدير الذي حققوه في الدور الأول.

وعلى الرغم من تلك التساؤلات، إلا أن الوزارة لم تقدم أي تأكيد أو إعلان رسمي حول تواريخ نشر النتائج، ومع ذلك، قامت الوزارة بتوضيح الطرق المتاحة للاستعلام عن النتائج، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو منصة “نتائجنا”، تظهر هذه الجهود الرامية لتزويد الطلاب بالمعلومات الضرورية بشكل شفاف وفعّال، على الرغم من عدم الكشف حتى الآن عن تواريخ نشر النتائج بشكل رسمي.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي عبر موقع الوزارة

للوصول إلى نتائجهم بمجرد إعلانها من قبل وزارة التربية العراقية، يجب على الطلاب اتخاذ الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

أدخل رمز التحقق المرئي المقدم على الصفحة.

أكمل إضافة باقي المعلومات المتعلقة بالطالب، مثل رقم الامتحان أو الاسم وتاريخ الميلاد.

انقر على زر “بحث” للبحث عن نتائج الطالب.

بهذه الطريقة، سيكون بإمكان الطلاب الوصول إلى نتائجهم بسهولة وفاعلية عندما تتم إعلانها رسميًا من قبل الوزارة.