رابط منصة حجز العملة الأجنبية للافراد 2024 fcms.cbl.gov.ly عبور مصرف ليبيا المركزي

تابع الآن رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد في ليبيا، فيمكن من خلال رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد الوصول لمنظومة الأغراض الشخصية، والتي قد تم تدشينها من قبل البنك المركزي الليبي في إطار تقليص جهود المواطنين للحصول على العملات الأجنبية، وشراءها من المصدر الرسمي لإتمام الأغراض الشخصية عبر الطريقة الرسمية المعلنة والتي يديرها ويقوم عيها المصرف المركزي الليبي في إطار السعي للتيسير على جميع المواطنين للحصول على العملات، وفيما يلي نتعرف على الآلية الخاصة بالتسجيل بمنظومة الأغراض الشخصية لإتمام عملية حجز العملات الأجنبية.

رابط منصة حجز العملة الاجنبية للافراد

من الممكن التسجيل من خلال الاعتماد على زيارة الرابط الإلكتروني والذي يسهم في سهولة الحصول على العملات الأجنبية، وقد تم تدشين تلك المنصة من خلال البنك المركزي التابع للحكومة الليبية، ومن خلال تعبئة البيانات المطلوبة يمكن حجز العملات المطلوبة، ومن الممكن أن تبع تلك الإجراءات الآتية من أجل حجز العملات المطلوبة.

يجب التوجه لموقع ومنصة حجز العملات في ليبيا من خلال الرابط https://fcms.cbl.gov.ly/

يتم إجراء التسجيل ثم بدء تسجيل جميع البيانات المطلوبة ومن أهمها رقم التعريف الوطني، وتدوين رقم الهاتف.

يجب أن يتم إدخال رمز التحقق.

بعد ذلك يتم النقر على خدمة حجز العملة الأجنبية المطلوبة.

موعد الحجز عبر منصة حجز العملات

بدأ العمل على المنصة وتفعيل الرابط الخاص بها بداية من تاريخ 4 من فبراير 2024 على أن ينتهى الحجز من خلال تلك المنصة آخر شهر فبراير الجاري لهذا العام 2024 م، حيث يتيح العمل على تلك المنصة توفير العملات الأجنبية وشرءها من خلال تلك المنصة الرقمية المشرف عليها من خلال البنك المركزي في دولة ليبيا، ومن الجدير بالذكر أن الشراء للعملات يتم وفق الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها من قبل البنك.