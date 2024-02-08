” افرح يا غلبان هتقبض بالزيادة قبل رمضان!!”.. موعد زيادة المعاشات 2024 لكافة المستفيدين وفقا لأوامر رئاسية

موعد زيادة المعاشات 2024، ملايين المواطنين البسطاء يبحثون عن موعد زيادة المعاشات 2024 وتطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية بشكل رسمي، في اطار حرص سيادته على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين محدودي الدخل في ظل ارتفاع اسعار كافة السلع، واليكم التفاصيل خلال السطور القادمة.

موعد زيادة المعاشات 2024

وقد تم تحديد موعد زيادة المعاشات 2024 من قبل الجهات الرسمية، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات بداية من شهر مارس القادم ليتم زيادة المعاشات بواقع 15% لحوالي 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، كذلك فقد تم اصدار قرار ينص على زيادة معاشات تكافل وكرامة بقيمة 15% وبتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وقد جائت قرارات الرئيس السيسي الأخيرة لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين والتوجيه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل قبل حلول الشهر الكريم.

رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة

فيما يمكن لأصحاب المعاشات الدخول إلى رابط الاستعلام عن المعاشات بالزيادة الجديدة 2024 التي تم اقرارها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

قم بادخال البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على كلمة “استعلام”، وسيظهر لك قيمة المعاش.

موعد صرف معاشات مارس 2024

من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاش يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان ليتمكن المواطنين من شراء كافة المستلزمات الاساسية للمنزل قبل حلول الشهر الكريم، ويمكنك الحصول على المعاش بعدة طرق: