اخيـرا ارخص شحن شدات ببجي موبايل 2024 عن طريق الأيدي بطريقة مضمونة PUPG mobile

يعد شحن شدات ببحي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاعبين حيث تساعدهم في شراء الملابس والأسلحة والشخصيات داخل اللعبة، وهذه العناصر تساعدهم في تحقيق الفوز على الأعداء، لذلك سنعرف كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي وكيف يمكنك الحصول على شدات مجانية فى مقال اليوم.

شحن شدات ببحي

تندرج لعبة ببجي تحت مسمى ألعاب الرويال باس أو الاكشن حيث يتم تجميع فريق يتكون من أربعة أفراد في المعتاد من جميع أنحاء العالم مع إمكانية الدخول إلى أحد الرومات من أجل مواجهة الفرق الأخرى والانتصار عليهم، وعند التخلص منهم لكي يتبقى الفريق الذي تلعب معه بذلك يفوز التيم، كما يوجد رومات أخرى تستدعي القيام بمهمات معينة وبمجرد الإنتهاء يرتفع التقييم داخل اللعبة، حتى تصل إلى أعلى فئة ومع نهاية كل موسم وبداية آخر جديد تعود مرة أخرى لمحاولة رفع التقييم، لكن احذر لأن بعض التطبيقات للحصول على الشدات المجانية قد تسرف حسابك في لعبة ببجي.

شحن شدات ببجي مجانا

يمكنكم شحن الشدات من خلال الموقع الرسمي والحصول على شدات ببجي بالأيدي، وطريقة شحن البطاقة فيما يلي: الدخول الى موقع شحن ببجي الرسمي (اضغط هنا للدخول)

اكتب رقم الايدي الخاص بك واضغط ok.

سيظهر لك الاسم الخاص فيك باللعبة للتأكد.

اكتب رقم بطاقة ببجي بشكل صحيح واضغط ok.

وافق على الشروط واضغط اوكي وستصلك الشدات فوري.

تحديث جديد ببجي 3.0 لقد أطلقت الشركة المطورة للعبة ببجي التحديث الأخير وهو ببجي موبايل 3.0 الذي جاء بمميزات واضافات جديدة: