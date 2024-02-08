كامله اون لاين.. تابع لحظة بلحظة مسلسل قيامه عثمان الحلقه 147 وجميع القنوات الناقله
تعتبر المسلسلات التركية من أفضل المسلسلات التي يمكن متابعتها من قبل العديد من الأشخاص حول العالم، وخاصة في الدول العربية، ويتساءل العديد من الأشخاص على مسلسل قيامه عثمان الحلقة 147، وقد تم التوضيح بأن المسلسل من أعلى نسب المسلسلات مشاهدة منذ بدايته من عام 2019، كما أنه من الضروري التعرف على الترددات التي يعرض عليها المسلسل ليتمكن العديد من محبين المسلسل متابعته، كل ما عليك هو متابعه السطور التالية.
مسلسل قيامه عثمان الحلقة 147
تم التوضيح بأن مسلسل قيامه عثمان الحلقة 147 من أفضل المسلسلات التركية التي تم عرضها على مدار 5 سنوات علي الطلاق في المواسم المتعددة، ويتساءل العديد من متابعين المسلسل علي أحداث الحلقة 147 من المسلسل، وقد تم توضيح بأنه سيتم عرض نهاية مالهون، وذلك بسبب تعرضها لإصابة بالغه وقد تم التوضيح بأن يتعرض المؤسس عثمان وقبيلته إلي هجوم جديد وقد تم تدبير فخ له أيضاً للوقيعة به، وسيتم إثبات بأن هذا الفخ من قبل زعيم المغول، كما تدور الحلقة بأحداث شيقة للغاية، لابد من متابعتها.
ما هي القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان
بعد أن تم التعرف على الاحداث المميزة التي يتم عرضها في الحلقة 147 من المسلسل يتساءل العديد من المتابعين على القنوات الناقلة والترددات الخاصة بها، وهي كالتالي:
- قناه الفجر الجزائرية على قمر النايل سات من خلال التردد: 12034 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500.
- كما يمكن تحميل القناه على قمر العرب سات من خلال التردد التالي: 11034 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
- ويتم عرض المسلسل أيضا على قناه أي تي في من خلال التردد التالي: 11034 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب عمودي، كما يمكن تحميلها على النايل سات من خلال التردد التالي: 12034. تصحيح الخطأ 3/4. الاستقطاب: أفقي.