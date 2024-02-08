أقوى إشارة بث تردد قناة توم وجيري 2024 Tom & Jerry TV الجديد على النايل سات وعرب سات

تردد قناة توم وجيري 2024 فهو واحد من الترددات التي يبحث عنها عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث إنها تعد واحدة من أشهر القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال والتي تعرض الفيلم الكرتوني الشهير “توم وجيري” والذي يحرص على متابعته ملايين المشاهدين، لذا حققت هذه القناة نجاح كبير في فترة قصيرة من انطلاقها على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري 2024

تتميز قناة توم وجيري بتقديم عدد كبير من الأفلام الكرتونية المميزة، ومن بينها فيلم توم وجيري المحبب للكبار والصغار، وقد كان هذا الفيلم السبب في شهرة هذه القناة بين المشاهدين فالجميع يرغب في مشاهدة المواقف والمغامرات التي تكون بين القط توم والفأر جيري وما يدور بينهما، وبالإضافة إلى ذلك فإن القناة تتمتع بجودة عالية وكفاءة ووضوح في الترجمة الصوتية والصورة، كما إنها مستمرة على مدار اليوم بلا انقطاع أو تشويش.

تردد قناة Tom & Jerry TV

يمكنكم تنزيل تردد قناة توم وجيري 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال ضبط أجهزة استقبالكم على الترددات الآتية:-

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

قد اشتهرت قناة توم وجيري بتقديم محتواها على بدون أي فواصل إعلانية، وبالتالي تجذب المشاهدين على متابعتها، لأن كثرة الإعلانات تتسبب في حدوث ملل لدى المشاهد.