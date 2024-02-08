“أتفرج براحتك من غير فلوس”.. تردد قناة المغربية الرياضية الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية.. نزلها الآن واستمتع بأفضل المباريات

بدأ البحث عن طريق عدد كبير من الأشخاص لمعرفة تردد قناة الرياضية المغربية وزاد خلال هذه الفترة خاصة من عشاق كرة القدم، حيث تعد من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي التي تهتم بنقل وإذاعة الكثير من الدوريات العالمية والبطولات العالمية، حيث تتميز بإمتلاك حقوق عن مباريات المنتخب المغربي والأندية المغربية في البطولات العالمية والقارية، فسوف نعرض لكم اليوم في هذا المقال عن تردد قناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي نايل سات إليكم التفاصيل.

تردد قناة المغربية الرياضية على النايل سات

قناه الرياضية المغربية من أهم القنوات التي تقوم بنقل مباريات بطولة كاس أمم أفريقيا والتردد كالتالي:

التردد 11157 .

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب رأسي.

جودة القناة hd.

تردد قناة الرياضية المغربية 2024 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب عمودي.

التردد الخاص بالقناة 12683.

تردد قناة الرياضية المغربية 2024 على سهيل سات

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

التردد: 12478.

تردد قناة الرياضية المغربية على هوت بيرد

التردد 10873.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد قناة الرياضية المغربية 2024 على يوتلسات

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11513.

القمر الصناعي يوتلسات.

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