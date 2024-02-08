كم الحد المانع لحساب المواطن 1445؟ وما هي الفئات المستحقة للدعم؟

كم الحد المانع لحساب المواطن 1445؟ استنادًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خلال برنامج حساب المواطن، يقدم العديد من الأفراد استفسارات حول الحد المانع وكيفية استخدام الحاسبة المتاحة، يعد حساب المواطن مبادرة حكومية تهدف إلى دعم الفئات المستحقة، وهي الأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين لا تكفي رواتبهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، تتبنى الحكومة شروطًا معينة يجب أن تتوافر في المستحقين للحصول على هذا الدعم.

كم الحد المانع لحساب المواطن 1445؟

أكد البرنامج أن الحد المانع لحساب المواطن لا يتجاوز الحد الأقصى لعشرين ألف ريال سعودي، حتى بعد إعلان تمديد الدعم حتى نهاية عام 2024، يظل الحد المانع ثابتًا ويتوقف على عدد أفراد الأسرة، ويشمل مجموع الدخل الشهري الأساسي والإضافي، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

تأكيد البرنامج على هذا الحد يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم للفئات المستحقة وتحديد القوانين والمعايير التي يتم اعتمادها في عملية تحديد استحقاق الدعم، بفضل هذا النهج، يمكن للمواطنين توقع وفهم كيف يتم تحديد مدى ملاءمتهم للدعم وفقًا لظروفهم الخاصة، مما يضمن شفافية وعدالة في توزيع الدعم المالي.

الفئات المستحقة لدعم برنامج حساب المواطن

يتضمن ذلك الأفراد الذين يعانون من دخل شهري محدود يجعلهم مستحقين للدعم المقدم من البرنامج.

يشمل هذا القطاع الفئات التي تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي نظرًا لوضعهم الاقتصادي.

يتم دعم هذه الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية نتيجة للظروف الشخصية والاجتماعية التي قد يكونوا عانوا منها.

يستهدف البرنامج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة لتوفير الدعم اللازم لتغطية احتياجاتهم الطبية والحياتية.

يشمل البرنامج الأفراد الذين يعانون من تحديات صحية نفسية أو عقلية، بما في ذلك الأفراد المصابين بمتلازمة داون.

يتيح الدعم للنساء اللواتي يعولن أبناءً من جنسية سعودية، سواء كانت الأم سعودية الجنسية أم لا، بهدف توفير الدعم الاقتصادي للعائلات.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للفئات المحتاجة في المجتمع.