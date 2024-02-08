سعر نظارة أبل الجديدة Apple Vision Pro “سعر رهيب ومواصفات خيالية”

سوف نتعرف في مقالنا على سعر نظارة آبل الجديدة Apple Vision Pro، التي أعلنت عنها شركة آبل مؤخرًا وتم بيع حوالي 200 ألف قطعة منها على الفور لذا، سوف نلقي نظرة على مواصفات النظارة وسعرها في هذا المقال.

سعر نظارة أبل الجديدة

يصل سعر نظارة أبل الجديدة Vision Pro إلى 3499 دولارًا لطراز التخزين الأساسي، مما يضعها في فئة الأجهزة الرائدة مقارنةً بشركات مثل Meta وHTC والشركات الأخرى، كما تقدم آبل أيضًا خيارين إضافيين من النظارة لسعة التخزين:

سعة 512 جيجابايت بسعر 3699 دولارًا.

سعة 1 تيرابايت بسعر 3899 دولارًا.

يتضمن الصندوق نفسه السماعة وحزمة البطارية وحزام اللفة المزدوجة والغطاء ووسادة للإحكام وقطعة قماش للتلميع ومحول طاقة USB-C بقدرة 0 واط وكابل شحن USB-C.

مواصفات نظارة أبل الجديدة

النظارة تتميز بشاشتي OLED توفران ما مجموعه 23 مليون بكسل (أكثر من تلفزيون 4K)، ومزودة بمعالج M2 من آبل، و 12 كاميرا، وخمسة حساسات، وستة ميكروفونات، ومساعد الصوت الشهير سيري، كما تم توفير شريحة R1 الجديدة تمامًا، التي تعمل بتوازي مع شريحة M2 لضمان عدم حدوث تأخير.

تصف شركة آبل نظارتها الجديدة بأنها ثورية وتتفوق على نظارات الشركات المنافسة بأجيال عديدة، حيث تجمع هذه النظارة بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وهذا ما دفع المستخدمين لاختبارها وأن يدفعوا فيها مبالغ كبيرة لتجربة أحدث نظارات التقنية.