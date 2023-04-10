تردد قناة اون تايم سبورت 1 لمتابعة مباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تردد قناة اون تايم سبورت1 الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز، يبحث جماهير ومشجعين النادى الاهلي عند تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2023 وذلك في نهائي كأس مصر، حيث تعتبر قناة اون تايم سبورت من افضل القنوات الرياضية التي يتابعها عدد كبير من الجماهير والمتابعين، ومن خلتل السطور القادمة سنرصد لكم تردد القناة علي النايل سات لمشاهدة احداث المباراة النهائية في كأس مصر.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز

هناك ثلاث قنوات تابعة لقناة اون تايم سبورت وسوف نرصدهاولكم خلال السطور القادمة،

قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5

الجودة: HD.

قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات

أسم القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

قناة أون تايم سبورت 3

أسم القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر

تنطلق مباىلة الاهلي وبيراميدز اليوم الاثنين الموافق 10 ابريل2023 في تمام الساعه التاسعة والربع بتوقيت القاهرة والعاشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية،وفي تمام الساعة الحاديه عشر بتوقيت ابو ظبي، وذلك علي ارض استاد القاهرة الدولى، وذلك ضمن نهائي كأس مصر، حيث يسعي النادي الاهلي في استرجاع لقب بطل كأس مصر الذي خسره العام الماضي امام فريق الزمالك.