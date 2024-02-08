أبسطي عيالك الحلوين.. تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بأعلى جودة.. متحرميش أولادك منها

اشتهرت قناة تنة ورنة الخاصة بالأطفال بين عدد كبير من جمهورها، حيث أنها تتميز بإذاعة محتوى شيق وممتع لفئة الأطفال كما أنها مسلية وتقدم محتوى مفيد ونافع بعيدا عن المحتويات التافهة، وتقدم عدد كبير من البرامج والمسلسلات الكرتونية إلى جانب الأغاني الممتعه الترفيهية والفقرات التعليمية التي تناسب فئة الأطفال، وحظت بإعجاب الملايين من الجمهور من كافة أنحاء الوطن العربي، فسوف نتحدث اليوم عن تردد قناة تنة ورنة على عرب عرب سات ونايل سات إليكم التفاصيل.

تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي نايل سات 2024

لكي تتمكن من مشاهدة قناة تنة ورنة على الجهاز الخاص بك ومتابعه كافة مسلسلات الكرتون والبرامج والأغاني التي تقدمها عليك تنزيل تردد البيانات الآتية وهي كالاتي:

تردد القناة 11853.

معامل تصحيح الخطأ 2 على 3.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

الجوده hd.

تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي عرب سات

يمكنك متابعة تردد قناة تنة ورنة على القمر الصناعي عرب سات باتباع هذه البيانات وهي كالاتي:

تردد القناة 11595.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي .

خطوات تنزيل تردد قناة تنة ورنة على أجهزة الاستقبال

قم بفتح القائمة من خلال الريموت الكنترول.

ثم قومي بالنقر على الخيار تركيب ومنها اضغط على كلمة بحث يدوي.

ثم قم بإضافة نوع القمر الصناعي، ثم قم بكتابة بيانات التردد السابق ذكرى.

اضغط بعدها على بحث ثم حفظ.

أسماء مسلسلات الكرتون التي تقدمها قناة تنة ورنة