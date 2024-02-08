“karameesh”|| تردد قناة كراميش نايل سات 2024+تردد قنوات أطفال مفيدة جدا

تردد قناة كراميش، يتساءل العديد من المشاهدين عنه، حيث أن قناة كراميش من أفضل وأهم القنوات الخاصة بالأطفال، حيث أن تلك القناة لديها الكثير من الأهداف المميزة التي تخص فئة الأطفال الصغار، فقناة كراميش تقوم بتنمية مهارات الأطفال وتعزيز أفكارهم من خلال الأهداف الخاصة بها وأيضًا من خلال المحتوى الذي تقوم بتقديمه، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن أقوى تردد للقناة وأيضًا كيف يمكننا تثبيت تلك القناة على الجهاز.

تردد قناة كراميش

الكثير من الأطفال دائمًا ما يحبون مشاهدة التلفاز وينتبهون له كثيرًا، كما أنهم أيضًا يحبون مشاهدة قناة كراميش لما تقوم تلك القناة بتقديمه من برامج مميزة وأغاني مفيدة وأيضًا تنمية لمهارات عديدة داخل الطفل، كما أنها تحرص على توفير العديد من القيم التي يجب أن يتم زرعها داخل الطفل منذ صغره، فلهذا يكون تردد قناة كراميش كالآتي:

التردد: 11429.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

أما بالنسبة لتردد قناة كراميش على قمر العرب سات فإنه يكون كالآتي:

التردد: 11390.

القمر الصناعي: قمر العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط قناة كراميش

هناك تساؤلات عديدة فيما يخص كيفية ضبط قناة كراميش، فتكون الخطوات كالآتي: