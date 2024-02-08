“اضبط الـآن ” .. تردد Wanasah TV وناسة الجديد 2024 مع أغاني لولو للأطفال الممتعة وخلي طفلك يبقا مبسوط

تتألق قناة “وناسة بيبي” كواحدة من أبرز القنوات الترفيهية الفضائية الممتعة المخصصة للأطفال، حيث تلبي بشكل متفوق احتياجات الأمهات في تسلية أفراد عائلتهن الصغار، وتبرز القناة بفضل تصميمها الفريد الذي يهدف إلى إشباع فضول الأطفال دون التساهل في عرض أي برامج قد تثير عادات غير مرغوب فيها، كما تتميز “وناسة بيبي” بشعبيتها المتزايدة في الوطن العربي، ويعزى ذلك إلى محتواها الملائم والمفيد الذي يسهم في تعزيز معرفة وتجارب الصغار، وبفضل الاهتمام الدقيق بانتقاء البرامج والتفاعل مع تطور احتياجات الأطفال، تظهر القناة بصفة متميزة كوجهة ترفيهية مميزة تعتني بنمو وتطور الصغار بطريقة محببة وترفيهية.

تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال

توفر القناة برامجها وأغانيها على مدار اليوم بدون فواصل إعلانية، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر استمتاعًا وسهولة للأطفال، وما يجعل هذه القناة خيارًا اقتصاديًا للأمهات هو أنها مجانية تمامًا ولا تتطلب دفع رسوم أو اشتراكات شهرية.

تردد وناسة بيبي على النايل سات

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد وناسة بيبي على العرب سات

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط القناة

من أجل تثبيت قناة وناسة للأطفال على التلفزيون، يمكنك اتباع الخطوات التالية.