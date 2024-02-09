تابع HD.. مسلسل حاله خاصه الحلقه 9 و 10 كامله اون لاين وجميع القنوات الناقله

يعتبر مسلسل حالة خاصة من أكثر المسلسلات المصرية المميزة، ويود العديد من المتابعين التعرف على أحداث مسلسل حاله خاصه الحلقة 9 و 10 وقد تم التوضيح بأن المسلسل تمتع بالعديد من الاحداث الشيقة للغاية، وقد تم مناقشه قضية هامة في المسلسل وهي قضية التوحد والأشخاص المصابين بهذا النوع من المرض، سنتحدث علي أحداث الحلقة التاسعة والعاشرة من المسلسل كل ما عليك هو متابعه السطور التالية للتعرف علي كافه التفاصيل.

مسلسل حاله خاصه الحلقه 9 و 10

تتناول حلقات مسلسل حاله خاصه الحلقة 9 و 10 العديد من الأحداث المميزة والشيقة للغاية، حيث يقوم نديم بالاعتراف لأماني النجار بأن عمه هو رجل الاعمال الشهير محمد الوكيل التي يوجد عليه العديد من القضايا، وبعد تفجير هذه المفاجأة يعود نديم إلي المكتبة مرة اخري، ثم يعود إلي المنزل ليفاجئ بزوجته تطلب منه الطلاق، وتفاجئ نديم بأن طلب الطلاق جاء بعد تجديد إقامتها مباشرة، وبعد العديد من التساؤلات التي وجهها طاقم العمل في مكتب أماني النجار اكتشفت ندي السبب الأساسي في تعيين يوسف في المكتب، وقد تم التأكد بأن يوسف هو السبب الرئيسي وراء سرقه بعض المستندات المهمة من مكتب أماني النجار، وبعد اكتشاف هذا الامر واجهت ندي يوسف بما فعله، وحرصت ندي علي دعوة كافه زملائها لعشاء عمل في منزلها وإذا يفاجئ نديم بوجد عمه في العشاء.

الحلقة العاشرة من مسلسل حاله خاصة

بعد التطورات العديدة التي حدثت في المسلسل في الحلقة التاسعة، واجهته الحلقة الأخيرة الكثير من الاحداث الشيقة للغاية والتي أثبتت بأنه من أفضل المسلسلات على الاطلاق، حيث أنه شهدت الحلقة خطوبة عبير من أحد زملائها في المكتب، وبعدها حرصت أماني النجار علي اختيار عز وندي ليعملا بالتعاون علي القضية التي يعمل عليها المكتب في هذه الفترة، وأثناء حفل الخطوبة حرص يوسف علي البوح بالأسباب الأساسية التي دفعته إلي سرقه الأوراق من مكتب أماني النجار، وبعد أن تطورت الاحداث عرض خالد الزواج من رام الله طليقة نديم وقد تفاجئ برفضها نهائياً من فكرة الزواج منه، وعملت عبير علي التصريح بمشاعرها لنديم خاصة بعد التأكد من طلاقه، وبعدها عمل نديم على التوجه لبدء مشروعه الخاص بفتح مكتب محاماه، وبعدها عملت رام الله علي مقابلة نديم مرة أخري وطلبت منه البقاء معها وعدم الانفصال، بعد أن واجهت أماني النجار زوجها ياسر بأفعاله وطلبت منه الطلاق.