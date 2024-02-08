دلع أطفالك ببرامج هادفة..تردد قناة ماجد كيدز نايلسات 2024+كيفية تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

تردد قناة ماجد كيدز، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن القنوات التي تخص الأطفال والتي تكون ترفيهية لهم وأيضًا تعليمية، فمن ضمن تلك القنوات هي قناة ماجد كيدز، حيث أن قناة ماجد كيدز من قنوات الأطفال ذات أصل عربي، حيث أنها تنتمي إلى شبكة أبو ظبي للإعلام والتي تختص بالقنوات التابعة للأطفال، فالمحتوى الذي يتم تقديمه على قناة ماجد كيدز مناسبًا بشكل كبير للأطفال الصغار، فنستعرف اليوم في هذا المقال عن تردد قناة ماجد كيدز.

تردد قناة ماجد كيدز

قناة ماجد كيدز من أكثر القنوات التي يحبها الأطفال ويحبون متابعة كل البرامج الترفيهية والتعليمية التي تُعرض عليها، كما أن هذه القناة تقوم بتقديم محتوى الرسومات المتحركة وأيضًا الكثير من أفلام الكارتون التي يحبها الاطفال، فلهذا يتم التساؤل بشكل كبير عن تردد قناة ماجد كيدز والذي يكون كالآتي:

التردد: 11411.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أما بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات فإن التردد يكون كالآتي:

التردد: 11804.

القمر الصناعي: قمر العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت قناة ماجد كيدز على الجهاز

لكي يتم تثبيت قناة ماجد كيدز على الجهاز والقيام بضبطها فإنه يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية: