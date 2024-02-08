صفقات الزمالك في الجديدة 2024 في فترة الانتقالات الشتوية.. تعرف على أبرز الأسماء المغادرة والواصلة حديثاً إلى القلعة البيضاء

عاد نادي الزمالك المصري يشكل فعال إلى ساحة سوق الانتقالات بعد فترة من الهدوء بسبب بعض القضايا الإدارية، إلا أنه استعاد نشاطه بعد إجراء الانتخابات الأخيرة التي نتج عنها فوز حسين لبيب وفريقه بالمنصب الإداري الذي استطاع أن يحل مشكلات النادي المالية وبالتالي حل المشكلات الإدارية أيضاً من خلال تسديد الديون المستحقة لاتحاد الكرة والسماح للنادي بتسجيل لاعبين جدد عبر سوق الانتقالات الشتوي في قائمته، وإليكم التفاصيل.

حماس عالي بين لاعبي القلعة البيضاء.. وتسجيل 8 لاعبين جدد

يبدو أن لاعبي الزمالك متحمسون بشكل كبير، حيث تمكنوا من ضم وتسجيل ثمانية لاعبين جدد في قائمة الفريق بشكل رسمي، وما زال هناك جهد مستمر لجلب المزيد من التعزيزات لإسعاد جماهير القلعة البيضاء، كما أنه من المؤكد أن التعاقد الذي تم التركيز عليه في العناوين والذي لفت انتباه الجميع هو “صفقة القرن” التي كانت مؤجلة لمدة ست سنوات، وهي انضمام عبد الله السعيد لاعب بيراميدز والأهلي السابق إلى صفوف القلعة البيضاء.

أسماء صفقات الزمالك الجديدة 2024

تمكن نادي الزمالك من التعاقد وتسجيل تسعة لاعبين جدد في قائمته، ومن بينهم عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز، وفيما يلي قائمة التعاقدات الرسمية للزمالك حتى تاريخه في فترة القيد الشتوية لعام 2024:

سيف جعفر من بيراميدز.

ناصر ماهر من فيوتشر.

عبد الله السعيد من بيراميدز.

محمد شحاتة من طلائع الجيش.

أحمد حمدي من مونتريال الكندي.

مهاب ياسر من الداخلية.

ياسر حمد من نورث إيست الهندي (فلسطيني).

زياد كمال من إنبي.

محمد عاطف من طنطا.

قائمة اللاعبين المنتظر انضمامهم لصفوف الزمالك خلال شهر يناير ٢٠٢٤

فادي فريد من سموحة. فينيسيوس سوزا مهاجم فريق إنترناسيونال البرازيلي (تحت السن). حسام حسن قادم من سموحة. مصطفى أشرف لاعب وسط فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني. يوسف حسن من بلدية المحلة. ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي الأوغندي (تحت السن).

من هم اللاعبين الذين غادروا صفوف الزمالك خلال شتاء عام ٢٠٢٣؟

لإفساح المجال في قائمة الفريق، بدأ الزمالك في التخلي عن عدد من لاعبيه، سواء كانوا من الفئة الكبيرة في السن أو الصغيرة، تم ذلك من خلال فسخ العقود أو بيعهم أو إعارتهم، على رأس القائمة كان مدافع الفريق عبدا لله جمعة، حيث تم فسخ عقده بالتراضي بعد ٧ سنوات قضاها في النادي.

بالإضافة إلى ذلك، سينتقل لاعب الزمالك مصطفى شكري (مواليد ٢٠٠١) إلى فريق السكة الحديدية مع إمكانية عودته إلى الزمالك بعد موسم ونصف، ومن المتوقع أيضاً رحيل لاعب الزمالك أحمد رفاعي (مواليد ٢٠٠٣) إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.