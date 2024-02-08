Micky KIDS..تردد قناة ميكي الجديد نايل سات 2024+برامج قناة ميكي المميزة

تردد قناة ميكي الجديد واحد من أهم الموضوعات التي تشغل الكثير فالجميع يبحث عبر محرك جوجل لمعرفة ذلك التردد الجديد حتى يتمكن أطفالهم من متابعة هذه القناة المميزة التي تقدم مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية وهو ما جعل ملايين الأطفال يتابعونها على مستوى العالم العربي، وفيما يلي سوف نقدم لكم احدث ترددات القناة.

تردد قناة ميكي

يمكن لأي من مشاهدي القناة تنزيلها بمنتهى السهولة على أجهزة الرسيفر لديهم حتى يتمكن أطفالهم من الاستمتاع بها وذلك من خلال إدخال تردد القناة على القمر نايل سات كالتالي:

التردد: 11526.

الجودة: sd.

تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الترميز: 27500

وقد أوضحت إدارة القناة أنه بإمكان مشاهديها تنزيل التردد الخاص بها على موجات القمر من خلال التردد التالي:

التردد: 11257.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

صحيح الخطأ: ¾.

تنزيل قناة ميكي الجديدة

بعد أن تعرفنا معكم على التردد الجديد لتنزيل قناة ميكي على النايل سات و القمر عرب سات سوف نعرض لكم طريقة تنزيل القناة بمنتهى السهولة على أجهزتهم باختلاف الأقمار الصناعية وذلك من خلال الخطوات الآتية:

في البداية قم بتشغيل جهاز الاستقبال والتلفاز لديك ثم باستخدام الريموت كنترول اضغط فوق زر القائمة.

اضغط بعدها فوق أيقونة إضافة قناة ثم اختر البحث اليدوي.

عليك تحديد القمر الصناعي ثم قم بإدخال التردد الذي تم ذكره بالأعلى.

بعد الانتهاء من إدخال التردد اضغط فوق أيقونة البحث ثم انتظر لحظات قليلة حتى يتم تحميل القناة معك.

في النهاية اضغط فوق أيقونة حفظ ثم خروج وبذلك تكون قد تمكنت من تنزيل قناة ميكي للأطفال حتى استمتع بها أطفالك في مختلف الأعمار.

مزايا تردد قناة ميكي الجديد نايل سات

كما ذكرنا لكم أن قناة ميكي واحدة من أهم قنوات الأطفال وذلك لقولها تتميز بالآتي: