اضبطه حالًا .. تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2024 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من محبي الساحرة المستديرة عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2024، حيث أنها تقوم ببث أفضل المباريات والبطولات ومنها بطولة كأس العالم للأندية بشكل مجاني، لذلك فهي تعد من أفضل القنوات الرياضية، حيث يتابعها عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة، وفيما هو آت نوضح لكم ترددها على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي سهيل سات فضلاً تابعونا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة 2024

حازت قناة بين سبورت بشعبية كبيرة من قبل متابعي الساحرة المستديرة، وذلك لعرضها لأهم المباريات والبطولات والفعاليات الرياضية، حيث أنها تعمل على بث محتواها على مدار الساعة دون توقف، من المباريات الحصرية والبرنامج والاستيدو التحليلي، حيث أنها تضم نخبة من المذيعين والمحللين الرياضيين، لذلك فقد أتاحت القناة ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

تردد القناة هو 11013.

معامل ترميز القناة على النايل سات هو 27500.

كما أن معامل الاستقطاب للقناة هو أفقي.

معدل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو 3/2.

تردد القناة على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

خطوات استقبال قناة بين سبورت المفتوحة على جهاز الريسيفر

يمكن تثبيت تردد القناة على الجهاز الريسيفر من خلال عدد من الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات كالتالي: