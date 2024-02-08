الأولاد هيزقططوا بمسلسل الدعسوقة وBEN 10..تردد قناة CN بالعربية نايل سات 2024
تردد قناة CN بالعربية نايل سات دومًا ما يبحث عنه الكثير من الآباء والأمهات فهي قناة مخصصة للأطفال تقدم لهم محتوى مميز ومناسب جدًا في السن الذي يزيد عن ثماني سنوات، كما تقدم القناة مسلسلات كرتونية مسلية تنمي تركيز واستيعاب الأطفال ولهذا فيما يلي سوف نعرض لكم أحدث ترددات القناة حتى تتمكنوا من تنزيلها على أجهزة الرسيفر لديكم بمنتهى السهولة والاستمتاع بها.
تردد قناة CN بالعربية نايل سات
إذا كنت ترغب في تنزيل قناة كرتون نتورك بالعربي على موجات القمر نايل سات يمكنك بمنتهى السهولة إدخال التردد التالي:
- تردد القناة: 12226.
- معامل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ: 6/5.
تردد قناة كرتون نتورك على عرب سات
يمكنك أيضًا تنزيل قناة كرتون نتورك بالعربي على القمر عرب سات بعد إدخال التردد الصحيح لها كالتالي:
- التردد: 11747.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 4/3
وذلك من خلال الضغط فوق قائمة الإعدادات من خلال استخدام الريموت كنترول وبعدها اضغط فوق التركيب ثم اختر التثبيت اليدوي ثم تحديد القمر الصناعي عرب سات وإدخال التردد الخاص به ومعدل الترميز الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ثم في النهاية اضغط فوق حفظ.
مزايا قناة كرتون نتورك بالعربي
قناة كرتون نتورك بالعربي لها العديد من المزايا والتي من بينها التالي:
- تقدم القناة للأطفال أفلام كرتونية تتميز بالتنوع، حيث أن القناة لا تقوم بعرض أفلام كرتونية فقط بل تقوم أيضًا تقديم مسابقات للأطفال وغيرها من الفقرات الممتعة مثل مسابقة نجم الشهر.
- كما تقدم القناة أيضًا مسابقة كأس تون بالإضافة إلى العديد من المسلسلات الكرتونية التي يعشقها الأطفال من الأعمار المختلفة ومن أشهر ما تقدمه الأطفال مسلسل فتيات القوة كرتون بن تن. وغيره.
- كما تقوم بعرض فقرات رائعة ومميزة ضمن المسابقات والمناسبة لمختلف الأعمار.