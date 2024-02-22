“بالصور” مراجعة شاملة لمميزات وعيوب هاتف infinix hot pro 40..هل يستحق الشراء؟

مع التطور الكبير الحادث في عالمنا في التكنولوجيا الحديثة تقوم شركات الهواتف المحمولة بإنتاج العديد من الهواتف التي تحتوي على مميزات عديدة مثل جودة الكاميرا والمساحة التخزينية والشحن والبطارية وغيرها الكثير ومن بين هذه الهواتف الجديدة هو هاتف infinix hot pro 40 الذي تم الإعلان عنه، وفي هذا المقال سوف نخبركم عن مميزات وعيوب هذا الهاتف.

مميزات هاتف infinix hot pro 40

يحتوي هاتف infinix hot pro 40 علي العديد من المميزات المختلفة التي تدفع الناس لشرائه ومنها:

يمتاز هذا الهاتف بأن له شاشة كبيرة تجعلها تغطي واجهة الهاتف وذلك لان مقاسها يصل إلى 6.78 بوصة.

بالإضافة إلي أن هذا الهاتف لديه بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلي 5000 مللي امبير.

يحتوي الهاتف المحمول على معالج Mediatek Helio G99 من النوع الثماني النواة والذي بدوره يقدم أداء جيد ومقبول بالإضافة إلي أن التردد الخاص به يتراوح بين 2.2 و 2.0 جيجا هيرتز .

ومن أهم المميزات الموجودة في الهاتف والتي يبحث عنها الكثير هو أن بطاريته تصل قوتها إلى 33 واط مما يعمل على شحنه بشكل سريع.

ويقوم الهاتف بدعم معدل تحديث الشاشة بقيمة تصل إلي 120 هيرتز.

ويحتوي هاتف infinix hot pro 40 علي ثلاث كاميرات ذات دقة عالية تتراوح بين108و2 و0.3 ميجا بكسل مما يساعدها علي عزل الخلفية والتصوير الليلي فضلا على قدرتها على تصوير فيديو ذات دقة تصل إلي 2k.

عيوب هاتف infinix Hot Pro 40

من المعروف عن الهواتف المحمولة أنه لا يوجد هاتف خالي من العيوب على الرغم من المميزات العديدة الي تكون موجودة فيه ومثال على ذلك هو infinix hot pro 40 الذي يوجد لديه بعض العيوب ومنها: