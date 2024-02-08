هســه املأ إستمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 موقع moi gov iq + هذه هـو رابط الحجز الالكتروني

أصبح من الممكن لكل مواطن عراقي أن يقوم بملء استمارة حجز البطاقة الوطنية، عن طريق إتباع كافة الإجراءات المطلوبة لملء هذه الاستمارة، وقد واصل عدد كبير من المواطنين في المحافظات العراقية الحجز على البطاقة الوطنية، وسيتم اعتماد هذه البطاقة في جميع المعاملات الحكومية بداية من أول مارس المقبل، وسنعرض لكم رابط الحجز الالكتروني، وطريقة الحجز، من خلال هذا المقال

إستمارة حجز البطاقة الوطنية الموحدة

أتاحت وزارة الداخلية العراقية رابط إستمارة حجز البطاقة الوطنية، والتي تعد بديل رسمي عن شهادة الجنسية، وهي عبارة عن هوية تعريفية للمواطن العراقي، الذي يحمل الجنسية العراقية من أب وأم عراقيين، وأكدت الحكومة العراقية أنه يمكن لجميع المواطنين الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية الموحدة عن طريق رابط البوابة الالكترونية الرسمية لمديرية شؤون البطاقة الموحدة.

الشروط الواجب توافرها لحجز البطاقة الوطنية

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن أحد عشر عاماً.

كذلك يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

أن يكون المتقدم مسجل في مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

دفع الرسوم المحددة وهي خمسة آلاف دينار.

يجب الحجز قبل ثلاث أيام من تاريخ المراجعة.

وأخيراً، الذهاب في الموعد المحدد لاستلام البطاقة من مكتب الأحوال المدنية.

خطوات الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية

هناك عدة خطوات يجب اتباعها للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العراقية، هذه الخطوات كالآتي: