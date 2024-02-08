سمسم يا سمسم .. تردد قناة سمسم على النايل سات 2024+طريقة تنزيلها على الجهاز

تردد قناة سمسم كثر البحث عنه مؤخرًا، فالجميع يرغب في الحصول على التردد لتنزيل القناة، فهي القناة المفضلة للأطفال وسط المئات من القنوات على مستوى الوطن العربي، حيث أن القناة تبث محتواها على القمر نايل سات وكذلك قمر عرب سات، وفيما يلي سوف نتعرف على أحدث ترددات القناة.

تردد قناة سمسم

قناة قناة سمسم قناة مميزة جدًا قامت بجعب طابع مميز خاص بها فهي تقدم مجموعة من البرامج المميزة التي تقدم التوعية وبعض التعاليم الإسلامية للأطفال، بالاضافة إلى تقديمها باقة مميزة من الأناشيد والأغاني الإسلامية فهي في الأساس تهدف إلى ترسيخ المبادئ الدينية الإسلامية في نفوس الأطفال الصغار، كما أنها تقدم لهم جانب ترفيهي من خلال تقديم مجموعة من أفلام الكرتون وكذلك جانب تعليمي، فهي تقدم برامج تعليمية للاطفال تساعد على تنمية إدراك الطفل ووعيه، ومع بداية انطلاقها للأطفال للمرة الأولى اهتمت بصورة كبيرة أن تقدم للأطفال البرامج المميزة التي تهدف إلى تنمية الجانب الديني والتعليمي لدى الطفل بالإضافة إلى الجانب الترفيهي فهي تقوم بعرض أفلام الأنمي وكذلك عرض مسلسلات كرتونية يعشقها الأطفال كثيرًا، أما بالنسبة لتردد القناة الجديد على القمر نايل سات فهو كالآتي:

التردد: 11483.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل التصحيح: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة سمسم للأطفال على عرب سات

حتى تصل القناة إلى كافة مشاهديها ومتابعيها تم بث التردد الخاص بها على موجات القمر عرب سات وجاء هذا التردد كالتالي:

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

طريقة تنزيل تردد القناة على أجهزة الرسيفر

يمكن بمنتهى السهولة تنزيل قناة سمسم الفضائية على أجهزة الاستقبال من خلال اتباع الآتي: