تنويـــه اعلان اسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة pdf وزارة الداخلية العراقية ملفات كاملة

اسماء نقل نفوس الوجبة الاخيرة العراق 2024 ينتظرالكثير من المواطنين العراقيين نتائج الإعلان عنها، بالإضافة إلي كيفية الاستعلام والحصول عليها، وكذلك شروط التقديم فيها وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في الأسطر القادمة، حيث أن خدمة نقل النفوس في العراق تمثل أحد الخدمات الرئيسية التي تقوم وزارة الداخلية العراقية توفيرها من خلال الإنترنت، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود الذي يبذله المواطنين، بالإضافة إلي تقليل حركة الإزدحام والتكدسات في الدوائر الحكومية.

اسماء نقل نفوس والتقديم فيها

اسماء نقل نفوس يمكن لكل الراغبين في طلب التعديل فيها، أو تغيير الألقاب في جميع محافظات العراق لابد له من اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول علي بوابة حكومة المواطن الإلكترونية. ثم بعد ذلك يتم النقر علي خانة تقديم الطلب. ومن ثم يتم ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة متناهية. ثم بعد ذلك يتم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدم. وفي النهاية يتم النقر علي خانة إرسال الطلب.

المستندات والأوراق المطلوبة لخدمة نقل نفوس

توجد بعض المستندات الرسمية والأوراق المطلوبة التقديم على الخدمة والتي يجب توافرها في المتقدم وهي كالآتي:

أولا يجب إرسال نسخة من من البطاقة التموينية.

ومن ثم إرسال صورة من البطاقة السكنية الخاصة بالمتقدم.

ثم بعد ذلك إرسال بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بالمتقدم.

بالإضافة إلي البطاقة الانغتخابية الخاصة بالمواطن المتقدم.

شروط تقديم الطلب على الخدمة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدم عن التقديم في الخدمة، ومن هذه الشروط: